KRISE: Siden april har det vært problemer med luftambulansetjenesten i Norge. I dag er Bent Høie (H) i Tromsø for å få status i krisen.

Nye krav til Høie i luftambulanse-saken: En skjør situasjon

Publisert: 11.06.18 08:05 Oppdatert: 11.06.18 08:59

NYHETER 2018-06-11T06:05:18Z

TROMSØ (VG) For å sikre beredskap i luftambulansetjenesten ønsker klinikkoverlege Mads Gilbert et nytt fly bemannet med egen lege i Finnmark. – En spesielt krevende situasjon helt Nord, sier Gilbert.

– Situasjonen forandrer seg fra dag til dag. Vi har behov for mer langsiktige løsninger, sier klinikkoverlege ved akuttmedisinsk klinikk på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

I et møte med helseminister Bent Høie (H) mandag la Mads Gilbert og resten av ledelsen ved akuttmedisinsk klinikk på UNN frem flere tiltak de mener kan bedre den krevende situasjonen i Luftambulannsetjenesten:

Krever langsiktige løsninger

Her er noen av tiltakene:

Fokus på permanente løsninger, ikke ad-hoc løsninger. I dag opplever legene at situasjonen endrer seg fra dag til dag.

Sikre overgangen av dagens piloter og teknikere til ny operatør.

Etablering av flylege ved Finnmarkssykehuset Kirkenes før juli neste år, slik som de har på basen i Tromsø i dag. Vil skape bedre fleksibilitet i Finnmark, sier Gilbert.

Innleide fly må avstemmes med norske luftfartskrav for at flysykepleiere skal kunne brukes i tjeneste.

Det må gjøres en stor innsats for å etablerer tillitt til ny operatør blant fagpersonellet og lokalbefolkningen i nord.

Helseminister Bent Høie (H) er i Tromsø mandag for å forsikre seg om at UNN og dagens operatør, Luftambulansetjenesten ANS, har kapasitet og ressursene de trenger for å opprettholde en forsvarlig ambulasetjeneste gjennom sommeren.

– Det er alvorlig situasjon i form av usikkerheten fra dag til dag. Den skaper utfordringer, sier Bent Høie.

Han legger sin lit til forhandlingene mellom Flygerforbundet og Babcock senere denne uken, og håper det vil skape en mer stabil tjeneste fremover.

– Jeg har et klart ønske om at de skal bli enig, sier Høie.

– Men forhandlingene kan bryte sammen igjen, det skal vi være ærlige på. Da kan vi risikere at pilotene melder seg «unfit for flight». Vi må ha beredskap i bakhånd hvis det skjer.

Direktør: – Fremdeles skjør

– Beredskapen har vært god, men det har vært enkeltutfordringer. Beredskapen er fremdeles skjør, sier direktør i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

De siste dagene har det vært utfordringer med beredskapen ved basen i Tromsø. Det har også vært noen utfordringer i Finnmark, men her er det iverksatt kompanserende tiltak, forklarer Juell.

Mange forsinkede oppdrag

I perioden 27. april til 10. juni er det meldt om 40–50 avvik i luftambulansetjenesten, uten at det er skjedd hendelser som har ført til død eller alvorlig skade. De fleste av avvikene skyldes for lang tidsbruk, sier Mads Gilbert. Av 814 oppdrag registrert i perioden ble 63 (ca 8 prosent) løst på annen måte enn med ordinære ambulansefly.

72 prosent av oppdragene i perioden er registrert som forsinket. 22 prosent er løst av Babcock og 19 prosent løst av bell-helikopteret fra Forsvaret. Begge disse er en del av ekstratiltakene iverksatt av Helse Nord da krisen sto på som verst.

– Det er merkbar slitasje på avdelingen, vi jobber døgnet rundt. Vi klarer ikke å holde ut en slik ekstraordinær situasjon så mye lenger, sier Gilbert.

Søndag meldte Dagens Medisin at det var laget en ny kriseplan for beredskapen i Luftambulansetjenesten. Den har akuttmedisinsk klinikk fremdeles ikke sett, sier Gilbert på møte.

– Det er uheldig at ledelsen legger frem en kriseplan i media, uten å ha snakket med fagmiljøene først, sier Gilbert.

Han oppsummerer tiltakene som er iverksatt i dagens tjeneste slik:

– Det er dyrt, dårlig koordinering og treffsikkerhet, sier Gilbert.

Helseministeren skal også besøke Babcock mandag, for å høre om de kan ta over tjenesten i Norge raskere dersom dagens operatør, Luftambulansetjenesten, ikke kan levere et forsvarlig tilbud.

VG skrev søndag at Babcock har ansatt åtte piloter. De trenger ti for å drive en base. Det er fremdeles uvisst hvilke base de eventuelt skal ta over i September.