VGs 10.45-møter: 10. januar

Hver dag klokken 10.45 avholdes et fellesmøte i VG der vi diskuterer utfordringer og muligheter knyttet til journalistikk og medieutvikling.

Vi kan ikke gjengi referatene fra alle møtene, men har gjort et lite utvalg:

10. januar 2017

- Dagens ros går til denne mannen, sa Gard:

- Det er rett og slett imponerende å høre Øystein Milli kommentere på alle flater og over alt. Han går langt utenpå alle, og er etter min mening "by far" den beste av de som er i sving for alle slags kanaler, sa Gard.

- Jeg synes vi var solide på Jensen-saken i går.

- Slik så det ut. Det er massivt. Og det er krevende at dette skal holde på i 5 måneder.

Kari er der for å binde dette sammen for oss, og det synes jeg fungerte bra i går:

- Om vi ser på tallene fra søndag, så var det ikke så voldsomt høy lesning:

- Men i går derimot, ble det lest ganske mye. Det skyldes selvsagt at vi hadde mye stoff, men vi ser også at lesetiden på noen av sakene var ganske god:

- Og det var også mange som søkte opp sakene på Cappelen/Jensen:

- Det som gjelder, er de konkrete sakene. Vi må jakte vinklinger, og ikke bare spy ut en masse generelle saker, sa Gard:

- Vi må passe på at leseren ikke går lei:

- Og i dag begynner en sak som stiller oss overfor enda større etiske problemstillinger. Hvis ABB viser nazi-hilsen igjen, som han trolig kommer til å gjøre, skal vi trykke bildet? spurte Gard:

- Hva er vitsen med å gjøre det? spurte Gisle.

- Det vil å så fall vise at han ikke har endret seg noe på tiden i fengsel, sa Tore U J.

- Vi må dokumentere det som skjer, mente Mosveen.

- Mange vil reagere om vi gjør det. Jeg er usikker, sa Hanne

- Det er staten som har anket saken - og et poeng i spørsmålet om sonsingsforholdene er at mannen er som før, og ikke angrer noe. Det må vi formilde, sa Andreas.

- Jeg mener vi skal trykke bildene,og formidle det som skjer, sa Gard. - Men vi må være forberedt på reaksjonene, og vi må være klar i VG Direkte til å ta de etterhvert som de kommer, sa han.

- Og så er det viktig at vi holder oss til saken. Og ikke begår tabber - slik som Dagbladet gjorde her forrige gang - hvor Breivik klaget over Fjordland-mat, og avisen kontaket kommunikasjonssjefen i Fjordland:

- En sak vi ikke må glemme i miksen, er at Norge blir det første landet som slukker FM-nettet. Det er en verdensnyhet:

- I går så jeg med interesse saken som Øyvind Engan påpekte:

- Leste dere anmeldelsen? spurte Gard:

- Det er jo ikke for folk til å forstå - 16 ganger RAM??

- Jeg tror det er en kødde-sak, sa Dan Kåre

- Vi kan i alle fall ikke skrive sånn at leserne ikke forstår det, sa Gard.

- Så la oss lære av de som får det til - nemlig VG Partnerstudio, sa han:

Øyvind S understreket at stoff om teknologi og dibbedutter uansett er godt stoff som er veldig populært blant leserne. Han får ennå daglige treff i Engage på en sak han skrev lille julaften i 2014.

- Hva er dette reklame for? spurte Gard

Det ble oppklart at det var reklame for Propr.no:

De som hadde sett reklamefilmene til denne kampanjen forstod umiddelbart hva mannen på VG-fronten symboliserer. For de som ikke hadde sett dem, var mannen en gåte.

Konklusjonen var at annonseavdelingen kanskje skal hjelpe annonsørene til å gjøre budskapene mest mulig forståelige for folk flest. For Gard hadde også et annet eksempel fra Insta-feeden sin:

- Og så til en sak jeg har tatt opp her i alle fall fire ganger før, nemlig Silje Sandmæl:

- Denne gang brukt som hele Norges forbrukerøkonom av MinMote:

- For de som ikke ha fått det med seg: Silje Sandmæl er en del av DnBs informasjonsavdeling. Vi gir de gratis markedsføring gang etter gang:

- Og de må jo ha fest hele tiden i DNB, når de ser hvor gode de er til å få oppmerksomhet. Et Retriever-søk viser at hun er brukt 1448 ganger siste år.

- Og hvis jeg gjør tilsvarende søk på for eksempel Frank Aarebrot, så:

