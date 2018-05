I MOSKVA: 11. desember i 2015 var Frode Berg tilsynelatende i Moskva. Etter det VG kjenner til skal ikke denne turen til storbyen være blant de minst fem turene der FSB mener han var i landet på oppdrag fra E-tjenesten. Foto: Frode Bergs Facebook – profil

Russisk etterretning: Dette er Frode Bergs spionturer

KIRKENES / MOSKVA (VG) FSB beskylder Frode Berg for å ha vært fem ganger på spionturer i Russland. Selv beskrev han i detalj reisevirksomheten til Moskva og St. Petersburg på Facebook.

Fra 11. juni 2015 til 3. desember 2017 oppdaterte Frode Berg sine Facebook-venner om flyturer til Russland , hotellopphold og bar- og restaurantbesøk i Moskva og St. Petersburg.

VG, i samarbeid med Sør-Varanger Avis, har kartlagt de minst fem turene hvor den russiske etterretningstjenesten FSB mener at Berg var på oppdrag for den norske etterretningstjenesten.

FSB mener han medvirket til en etterretningsoperasjon hvor målet var å anskaffe informasjon om den russiske nordflåten.

Ifølge FSB skal Berg på disse turene ha postlagt flere brev til en russiske kontakt. Brevene skal blant annet ha inneholdt instruksjoner fra sine oppdragsgivere i norsk etterretningstjeneste. Da han ble pågrepet, hadde han også 3000 euro i kontanter, som ifølge FSB skulle være betaling til den russiske kontakten.

På alle de fem turene publiserte Berg bilder, reiseoppdateringer og la ut ulike innlegg på Facebook som beskrev hva han tilsynelatende bedrev tiden med. Facebook-venner reagerte med «likes» og ønsket ham god tur.

Advokat Brynjulf Risnes er ikke overrasket over Bergs åpenhet rund Russland-turene.

– Vi har hatt et veldig sterkt inntrykk av at han ikke har forstått fullt ut hva det innebar å involvere seg i dette. Han har sett på det som en tjeneste han gjorde, og regnet ikke med at det ville få noen konsekvenser for ham. Disse Facebook-oppdateringene bekrefter dette inntrykket, sier Risnes til VG.

Nå er disse turene en sentral del av den omfattende etterforskningen mot Berg, som på ny fremstilles for varetektsfengsling i Moskva i dag.

Den første turen

11. juni 2015 er den første datoen FSB mener at Berg var på oppdrag for E-tjenesten i Russland.

Samme dato publiserer Berg på Facebook at han reiser fra Pulkovo internasjonale lufthavn i St. Petersburg og hjem til Kirkenes.

Flere venner «liker» oppdateringen, mens andre ønsker ham god tur i kommentarfeltet.

12. juni blir det publisert et bilde på Facebook som tyder på at Berg er tilbake i Kirkenes på en sosial samling med kolleger fra Grensekommissariatet.

– Lyn fra klar himmel

Berg jobbet nesten 25 år i Grensekommissariatet før han gikk av med pensjon våren 2014. Han fortsatte imidlertid som konsulent på pensjonistvilkår frem til våren 2016, opplyser grensekommissær Roger Jacobsen.

– Hva tenker du om at han har innrømmet å ha jobbet for E-tjenesten?

– Jeg kjenner saken kun fra media, men det kom som lyn fra klar himmel. Oppdraget vårt er å følge opp de bilaterale avtalene mellom Norge og Russland. Det er vår oppgave og vårt samfunnsoppdrag. Etterretning er ikke en del av det vi holder på med.

Jacobsen forteller han ble satt ut av Bergs angivelige dobbeltrolle.

– Hva blir konsekvensene for Grensekommissariatet?

– Det er altfor tidlig å si. Hvis han skulle bli dømt, eller uansett, så er saken vanskelig for familien og organisasjoner han har jobbet for. Det er naturlig å anta. Vårt arbeid har gått fint videre, selv om dette er en veldig spesiell sak, sier Jacobsen, som opplyser at Frode Berg-saken ikke har vært tema i møter med russerne.

– Vi får håpe at dette får en lykkelig slutt, både for Norge og Russland, avslutter han.

Gjennomgangen av Bergs Facebook-profil viser en omfattende internasjonal reisevirksomhet:

21. juni 2015 publiserer Berg på Facebook at han reiser fra Moskva til Yerevan i Armenia, sistnevnte et land han har besøkt mye i forbindelse med hans interesse for grenser.

7. oktober 2015 publiserer han en reiseoppdatering hvor det fremgår at han er på flyplassen i Helsinki. En Facebook-venn spør: «Hvor går turen?» og Berg svarer: «Mellomlanding etter jobb i Petersburg».

Når reiste han?

16. november 2015 publiserer Berg en oppdatering på Facebook som viser at han flyr fra Oslo til St. Petersburg.

Dagen etter publiserer han et bilde fra Daiquiri Bar i storbyen, der han tilsynelatende koser seg med lokalt øl:

I løpet av denne turen mener FSB at Berg på ny er på oppdrag for E-tjenesten i St. Petersburg. Ifølge russerne skal Berg ha postet et brev til den russiske kontakten 20. november.

Dagen før, den 19. november, publiserer han imidlertid en reiseoppdatering hvor det fremgår at han reiser fra Pulkovo Aiport i St. Petersburg til Kirkenes. Igjen er det flere venner som «liker oppdateringen», mens andre ønsker ham god tur.

Hvorfor han publiserte oppdateringen om at han reiser hjem til Kirkenes dagen før FSB mener han var i St. Petersburg, er uvisst. Advokat Risnes har ingen forklaring på det tilsynelatende avviket mellom Bergs oppdateringer på Facebook og datoen FSB mener han skal ha befunnet seg i St. Petersburg.

– Dette er noe av det vi må se nærmere på, sier han.

Like etter turen til St. Petersburg ser Berg ut til å ha reise rett til Slovakia, nærmere bestemt den slovensk-polsk-ukrainske grensen, noe også Barentssekretariatet melder om på sine nettsider .

22. november oppdaterer han Facebook-venner om at han reiser fra Budapest til Slovakia.

Her deltar Berg i samtaler med representanter fra slovakisk grensepoliti om hvordan to ulike grenseregioner kan dra nytte av hverandres erfaringer, skrev Barentssekretariatet.

Ikke på spiontur?

11. desember i 2015, bare 21 dager etter at han var i St. Petersburg angivelig på oppdrag for E-tjenesten, publiserer Frode Berg et bilde av seg selv ved Den røde plass i Moskva.

I kommentarfeltet på Facebook svarer han bekreftende på at han er i Moskva.

To minutter etter han publiserer «selfiet», legger han ut et bilde av et juletre.

12. desember oppdaterer han Facebook-vennene med at han flyr fra Oslo til Kirkenes, tilsynelatende etter å ha vært i Russland.

Etter det VG kjenner til skal ikke denne turen til Moskva være blant de fem turene der FSB mener han var i landet på oppdrag fra E-tjenesten.

Sjekket inn i hovedgate

Ifølge FSB skulle det går cirka seks måneder før Berg igjen dro til St. Petersburg på oppdrag for E-tjenesten.

23. mai 2016 legger Berg ut en reiseoppdatering hvor det står at han reiser til St. Petersburg fra Arlanda flyplass i Stockholm til St. Petersburg. Flere venner ønsker ham god tur.

24. mai mener FSB at Berg utførte sitt tredje oppdrag i St. Petersburg.

Samme dag oppdaterer han Facebook med å «sjekke inn» på Nevsky Prospect, som er hovedgaten i storbyen.

To dager senere, 26. mai, publiserer han en oppdatering om at han reiser fra St. Petersburg og hjem til Kirkenes.

Putin-kritiker arresteres

10 måneder senere, 23. mars 2017, mener FSB at Berg igjen utførte oppdrag på vegne av E-tjenesten. Denne gangen i Moskva.

På Facebook «sjekker» han inn på Hotel Metropol, og får mange «likes» og kommentarer. Selv skriver han «Yess! Godt å være tilbake på dette historiske hotellet».

Senere samme dag «sjekker han inn» på en musikkbar i hovedstaden, ifølge Facebook-profilen hans.

25. mars publiserer han et bilde av en fontene, og et bilde av en restaurantmeny med teksten «en spennende matopplevelse på et spennende spisested».

Dagen etter legger han ut bilder fra hotellutsikten på Metropol, hvor politiet har stor tilstedeværelse. «Styrkeoppbygging utenfor hotellvinduet i Moskva en tidlig søndag morgen, kanskje like så greit å reise hjem til Norge og lille Kirkenes» skriver Berg.

Bildet vekker reaksjoner blant Facebook-venner og en av dem gjør Berg oppmerksom på at «det er store demonstrasjoner på gang mot korrupsjon, vet du. Navalnyj står bak».

«Og så nære Tverskaya jeg var.» svarer Berg, med henvisning til gaten hvor protestene foregikk.

«Ja, ja, du unngikk å bli arrestert selv, i det minste» svarer Bergs Facebook-venn.

I kommentarfeltet publiserer Berg en dagsfersk NRK-artikkel med tittelen «Putin-kritiker Alexei Navalny arrestert i Moskva ». Artikkelen handler om at 700 personer ble arrestert under en demonstrasjon mot korrupsjon arrangert av Navalny.

En annen Facebook-venn skriver «Ingen fare, Frode. Du er blant dine».

«Ha ha, ja du er misunnelig nu.» svarer Berg.

I kommentarfeltet skriver han videre: «Moskva som turist er bare spennende, fikk sett litt annet en protokoller og slikt».

Samme dag publiserer han et bilde av Den røde plass og kommenterer: «Forlater mektige Moskva for denne gang.»

VG spurte Ilja Novikov, Bergs russiske advokat, hvordan det påvirker jobben hans at klienten har vært så åpen om reisene sine og at alt ligger på Facebook.

– Det at Frode Berg hadde et ganske «åpent privatliv», at han skrev om sine reiser til Russland og andre steder, på sin åpne Facebook-side, gjør det lettere for meg å overtale folk om at Frode selv trodde at det han drev med var ganske uskyldig, og ikke så åpenbart alvorlig eller farlig. Fordi hvis en person forstår at han er gjenstand for oppmerksomhet fra kontraetterretning, hvis han skjønner at han er involvert i noe åpenbart farlig og ulovlig, ville han sannsynligvis ikke gjort noe slikt, sier Novikov.

Den siste turen

8. november i fjor bestiller Berg billetter fra Kirkenes til Oslo for den 3. desember. I Moskva sjekker han inn på rom 5513 på Hotel Metropol like ved Den røde plass.

For desemberturen hadde ikke Berg andre planer enn en rolig tur til Moskva for å kjøpe julegaver, treffe venner og se den siste utstillingen på det kjente Tretjakovgalleriet, ifølge advokat Risnes.

Denne turen annonserer han ikke på Facebook gjennom en oppdatering.

4. desember besøker Berg det tradisjonsrike julemarkedet på Den røde plass og legger senere ut bilder av markedet på Facebook.

Da er han mest sannsynlig under oppsikt av FSB, ifølge hans advokat Brynjulf Risnes.

Dagen etter, fredag ettermiddag den 5. desember, blir han pågrepet av FSBs avdeling for kontraspionasje i Moskva og siktet for minst fem tilfeller av spionasje mot Russland.

Les mer om den siste turen her.

