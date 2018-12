KRITISERER FORESTILLING: Laila Anita Bertheussen kritiserer forestillingen «Ways of seeing». Foto: PRIVAT

Samboeren til Tor Mikkel Wara ut mot teaterforestilling: – De er inntrengere

Hjemmet til Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen ble filmet og brukt i en teaterforestilling. – Helt uproblematisk, sier regissøren.

Teaterforestillingen «Ways of seeing» på Black Box Teater i Oslo har skapt reaksjoner. I forestillingen «Ways of Seeing» blir det brukt opptak av boligene til blant annet justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp), og Resett-redaktør Helge Lurås.

I en kronikk i VG skriver Waras samboer gjennom 24 år , Laila Anita Bertheussen, om hvordan hun opplever at huset hennes ble filmet og vist frem i teatersalen.

«De filmer stuevinduet og soveromsvinduet, og der inne er jeg. Jeg som aldri har oppsøkt offentlighetens lys. Jeg som alltid har satt pris på min anonymitet. De er inntrengere og jeg er uten mulighet til å forsvare meg. Hadde jeg visst at de var der ute, hadde jeg selvsagt fått dem fjernet», skriver Bertheussen.

– Ikke ulovlig

Regissør av forestillingen Pia Maria Roll sier til VG at de ikke har gjort noe ulovlig.

– Vi har en tidligere høyesterettsdommer på scenen, som har gått gjennom de juridiske aspektene. Dette er bilder som du kan laste opp fra google maps. Det er helt uproblematisk, sier Roll.

– Selv om det er lovlig, er det ikke likevel et spørsmål om det er riktig å filme en privatbolig?

– Dette er folk som gir penger til Human Rights Sevice, en organisasjon som oppfordrer til å ta bilder av muslimer, for å legge dem ut på nettet, noe som er oppfordring til lovbrudd, sier hun.

– Har Bertheussen oppfordret til å ta bilder av muslimer?

– Bertheussen er gift med justisministeren, som har gitt penger til disse organisasjonene.

Drapstrusler

Også Christian Tybring-Gjedde har reagert på forestillingen.

«Black Box Teater legitimerer sitt hat mot nordmenn gjennom en absurd statsfinansiert teaterforestilling. De som står opp for Norge og advarer mot islamsk fascisme skal tvinges til taushet under dekke av kunstnerisk frihet», skriver Frp-politikeren på Facebook.

I etterkant av medieomtalen og reaksjonene mot stykket, har scenekunstner Sara Baban, som deltar i forestillingen, mottatt trusler.

Roll understreker at det er stor forskjell på å vise frem et hus, og å fremme trusler.

– Det de er forbannet på, er å bli kalt rasister. Dette er overhodet ikke noe problematisk eller farlig for familien. At Wara nå spiller offer, er ufint. Det er ikke han som har fått trusler. Det er det aktørene i forestillingen som har fått, sier hun.

Ulovlig filming

I kronikken skriver Bertheussen at hun gikk på Black Box for å se forestillingen. I salen filmet hun også deler av stykket. Dette er ifølge Roll brudd på lovgivningen om opphavsrett.

– Det er hun som har gjort noe ulovlig. Hun har vært inne på forestillingen og filmet. Det er ikke lov å filme teaterforestillinger i Norge. Bertheussen ble to ganger oppfordret til å slutte å filme med henvising til åndsverkloven. Det mest alvorlige var likevel at hun filmet publikum. Det opplevdes som truende, og viser en komplett mangel på forståelse for demokratiske spilleregler, sier hun.

Helsetilstanden hennes gjør at Bertheussen ikke kan sitte, forklarer hun. Derfor sto hun oppreist i trappen ved siden av setene i salen.

– Det er ikke lov å stå i trappen, på grunn av brannforskriftene. Det fikk hun beskjed om. Hun bedt om å slette opptaket, og så løp hun. Hun opptrådte veldig provokativt, sier Roll.

Bertheussen sier til VG at hun ikke visste at det er ulovlig å filme teaterforestillinger.

– Det sto ingen skilt. Han som snakket til oss sa aldri at det var forbudt. De sa at det ikke er lov å publisere opptaket. Det var aldri intensjonen å gjøre. Det kom aldri opp at det var forbudt, forteller hun.

Ifølge Bertheussen fikk hun ikke beskjed om at hun ikke kunne stå oppreist på grunn av brannforskrifter.

– Det kom ingen og sa til meg at jeg burde sette meg. Ingen henvendte seg til meg før det hadde gått en time, sier hun.

Reagerer på retorikk

VG har vært i kontakt med Sara Baban som svarer på kritikken som Bertheussen legger frem i kronikken.

I kronikken skriver Bertheussen blant annet følgende: «Jeg ante ingenting om at scenekunstneren Sara Baban brukte disse mørke novemberkveldene til å invadere mitt privatliv».

Selv mener Baban at hun ikke har invadert noens privatliv.

– Absolutt ikke. Vi står utenfor eiendommen. Vi har ikke gjort noe som man ikke finner på google maps. Dessuten var det ikke henne vi rettet fokuset mot, men en minister som sitter i regjeringen. Jeg ante ikke hvem hun var før hun begynte å stalke meg på sosiale medier, sier hun.

Både Tybring-Gjedde og Bertheussen har tidligere trukket frem at Sara Badan på sin Facebook-side har bilde av en tegning med en kvinne som poserer med et maskingevær over skulderen.

— For det første bruker Tybring-Gjedde en veldig farlig landssviker-retorikk når han beskylder oss for «å hate nordmenn». At VG og andre aviser lar ham gå ut med dette uten å stille kritiske spørsmål er alvorlig og farlig. En stortingsrepresentant burde selvfølgelig tåle kritikk av sin egen politikk. Han skal gjøre det tryggere for folk og ikke sette dem i fare som han tydelig gjør med sine løgner og hatspredning mot folk som ikke ligner på ham selv, ser hun.

– Det er utrolig problematisk at VG publiserer Bertheussens løgner om meg på denne måten. Bildet viser ikke meg som poserer med et maskingevær. Tegningen er et symbol på kvinnene som bekjempet IS i Syria. Jeg trodde FrP var negativt innstilt til IS, men der tok jeg kanskje feil, sier hun.