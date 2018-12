Brann avslørte bordell: 30 menn bøtelagt for sexkjøp

NYHETER 2018-12-11T11:47:44Z

Et ektepar fra Øst-Europa er siktet for hallikvirksomhet.

Publisert: 11.12.18 12:47 Oppdatert: 11.12.18 13:03

En brann i et bolighus i romjulen for to år siden gjorde at politiet fattet mistanke.

– Det var brann i en leilighet. Vitner fortalte om to yngre damer som forsvant i full fart. De ble plukket opp av en bil, som senere ble stoppet av politiet, sier politiadvokat Kjell Ove Ljosåk til VG.

Det var Varden som først omtalte saken.

Det ble også funnet gjenstander på stedet som fikk politiet til å fatte mistanke.

– Vi fant ting i leiligheten som tydet på at det foregikk sexsalg der, sier Ljosåk.

Funnene førte til at politiet begynte å spane på ekteparet som leide leiligheten. Nå er paret, som er fra Øst-Europa , siktet for hallikvirksomhet.

I tillegg er 30 menn bøtelagt for sexkjøp. De har fått en standardbot på 25.000 kroner hver.

Prostituerte fra Øst-Europa

Ekteparet skal ifølge politiadvokaten ha drevet med hallikvirksomhet i flere leiligheter i grenlandsområdet. De prostituerte kom fra Russland og Ukraina, og var i Norge i kortere perioder.

– Vi har ingen holdepunkter for at de har oppholdt seg ulovlig i Norge. De har kommet og gått. Det har vært jevnlig utbytting av mannskap, for å si det på den måten, sier Ljosåk.

Han forteller at politi nå er i ferd med å avslutte etterforskningen av ekteparet.

De bøtelagte mennene er i forskjellige aldersgrupper og av forskjellige etnisiteter, forteller Ljosåk.