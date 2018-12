HØYT HENGER DE: Og dyrt er det. Men les avtalen nøye hvis du har tenkt å bytte strømleverandør. Foto: Stella Bugge

Strømpriser rett til værs – og verre skal det bli

NYHETER 2018-12-29T05:00:43Z

Strømprisene har gått kraftig opp, og i desember har flere leverandører kjørt priskrig i kampen om kundene. Men slike kampanjer kan fort koste mer enn de smaker hvis du ikke passer på.

Publisert: 29.12.18 06:00

Du må i alle fall lese vilkårene nøye før du går inn på en slik avtale, råder Forbrukerrådet.

– Ofte tilbys det under markedspris kun for en periode, så her er det viktig å lese hele tilbudet nøye, skriver Pia C. Høst, leder av forbrukerdialog hos Forbrukerrådet, i en e-post til VG.

– Følg med

– Det er viktig å følge med på strømtilbudene som selges under markedspris, de blir fort svært dyre etter tilbudsperioden, så legg utløpsdatoen i kalenderen og bytt avtale når tilbudsperioden er over. Strømselgerne skrur ofte opp prisene skikkelig når tilbudsperioden er over, utdyper hun.

I midten av desember tok Europower , et nyhets- og analysebyrå for kraftbransjen, en sjekk på Forbrukerrådets Strømpris.no og fant da 11 spotavtaler med negative påslag på markedsprisen.

– Priskrig

En av disse er Agva Kraft som den 20. desember gjennom Agva Kampanje Spot slår av 12 øre per kWh. Men etter en måned overføres kunden til Agva Kraft Spot som har et påslag på 14,9 øre og som denne dagen blant de aller dyreste spotavtalene på strømpris.no.

– Er ikke dette å lure kundene?

– Dette er absolutt ikke å lure kundene, det er tvert imot en svært gunstig situasjon for forbrukerne siden vi sponser strømregningen i kampanjeperioden. Vi er svært tydelige i all kommunikasjon på hva som skjer etter kampanjen og det er ingen bindingstid hverken før eller etter kampanjeperioden er over, skriver Bjørn Arctander, markedssjef i Agva Kraft AS, i en e-post til VG.

Kampanjetilbudet er kun for nye kunder.

– For den prisbevisste forbrukeren er såkalte lokketilbud fantastisk. Det ligger en negativ klang i ordet, men det er i bunn og grunn et introduksjonstilbud vi snakker om, mener Arctander.

Han opplyser også at de gjerne hjelper kundene til å finne eventuelle andre avtaler de har både før og etter at kampanjen er over.

– Det er nok riktig at konkurransen akkurat nå er spesielt hard og kan kategoriseres som en priskrig, men sånne perioder ser vi med jevne mellomrom og Agva utmerker seg alltid, skriver Arctander.

Slik kan du spare strøm Litt lavere temperatur inne, f.eks. fra 24 til 21 grader, reduserer strømregning vesentlig. Kortere dusjer kan også spare deg for strøm. Mange nordmenn har i tillegg mulighet for å fyre med ved. Har du et stort hus, så steng av rom som ikke benyttes så ofte. Kilde: Forbrukerrådet

– Ganske tøft marked

Også Gudbrandsdal Energi har kuttet prisene på noen av sine produkter. På såkalt vinterspot og julespot har de minus ni øre i påslag – det vil si at selskapet ikke tjener penger på dette.

– Det er en priskrig, ja. Markedet er ganske tøft. Men dette er ikke noe annet enn at Rema selger ribba billig. Skal vi være med i konkurransen må vi følge opp, sier Jan Jansrud, daglig leder i Gudbrandsdal Energi til VG.

Julespoten varer til 1. januar mens vinterspoten foreløpig ikke har noen sluttdato.

– Vi holder på den så lenge vi klarer, men det er tap på disse produktene. Alle som går inn på slike avtaler må forstå at de kommer til å bli endret, siden vi er nødt til å få en margin etter hvert, sier Jansrud og legger til at kundene prisvarsles når perioden utløper slik at de da kan velge en ny avtale hvis de ønsker det.

– Både nye og eksisterende kunder får tilbudet, de fleste andre gir det bare til nye kunder, sier Jansrud

Historisk høyt

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight tror strømprisen kommer til å krabbe videre oppover – i uke 51 vaket spotprisen mellom 50 og 60 øre per kilowattime (kWh).

– Det er historisk høye priser, spesielt hvis du tar med alle avgiftene som sluttkunden får, sier Lilleholt som tror spotprisen kommer til å ligge på i underkant av 60 øre resten av vinteren.

– Med alle avgifter betaler forbrukerne nå rundt 1,3 kroner per kWh og jeg tror prisen kan krabbe opp til 1,5 kroner, sier Lilleholt. Men han legger til at både priser og nettleie varierer alt etter hvor i Norge du bor.

Ifølge Lilleholt er det tørt vær, lite vind, høye gasspriser og CO₂ avgifter som har presset opp strømprisen. Men selv om vi synes strømmen er blitt dyr, er den enda dyrere lenger sør.

– Sør-Norge har desidert den laveste strømprisen i hele Europa og det har vi hatt i mange, mange år, sier Lilleholt. Han tror en gjennomsnittlig norsk husholdning fort kan måtte betale 4–5000 kroner mer for strømmen i år enn i fjor.

E24 har tidligere skrevet at forbrukerne i tredje kvartal betalte i snitt 1,23 kroner kilowattimen, og av dette var 55 øre selve kraftprisen, mens nettleie og avgifter utgjorde 68 øre.

Tall fra SSB viser at strømpris med nettleie og avgifter var 30 prosent høyere i tredje kvartal enn samme periode i fjor.

Lilleholt tror strømprisen kan stabilisere seg på et høyere nivå – pluss minus 50 øre per kWh – de neste fem årene.