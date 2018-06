Politiet reddet barn ut av glovarm bil

Publisert: 26.06.18 14:04

NYHETER 2018-06-26T12:04:16Z

Politiet i Kristiansand måtte tirsdag formiddag knuse ruten på en parkert bil for å redde ut et barn som var forlatt mens moren var i butikken.

Bilen sto parkert i solen utenfor Sørlandssenteret. I baksetet satt et barn som, ifølge politiet, var mellom ett og to år gammel. Det var en kvinne som hadde parkert ved siden av som meldte fra til politiet da hun hørte barnet skrike, skriver Fædrelandsvennen.

Politiet fikk meldingen rundt klokken 11.30 tirsdag formiddag. Operasjonsleder Sverre Birkeland ved Agder politidistrikt sier politiet besluttet å ta seg inn i bilen da patruljen ikke umiddelbart fikk kontakt med moren, som befant seg inne på senteret.

– Patruljen vurderte det som uforsvarlig å la barnet bli sittende i bilen, sier Birkeland til VG.

Han advarer nå både foreldre og dyreeiere mot å etterlate barn og hunder i bilen når solen skinner.

– Det er all grunn til å advare mot det, selv for en kort periode. Når været er som i dag blir det raskt svært varmt i bilen, sier han.

Operasjonsleder opplyser at det var helsepersonell på stedet, men at barnet ikke hadde behov for ytterligere legebehandling etter hendelsen.

Moren til barnet forteller at hun var inne på senteret mens dramatikken utspant seg på utsiden.

– Jeg var inne i 15–20 minutter. De sa de hadde ropt meg opp på calling-anlegget, men jeg hørte ingenting. Da jeg kom ut til bilen hadde de knust ruten, sier moren til Fædrelandsvennen.