Politibiler ved stedet der en kvinne ble funnet drept med kniv i Florø i Sogn og Fjordane fredag. Foto: David E. Antonsen / Firdaposten / NTB scanpix

Drapssiktet 27-åring i Florø ble tilbudt helsehjelp drapsdagen

Mannen som er siktet for å ha drept en 51 år gammel kvinne i Florø fredag, ble samme dag kontaktet av helsevesenet og tilbudt helsehjelp.

NTB

Nå nettopp

Kommuneoverlege Jan Helge Dahle i Flora kommune ønsker ikke å opplyse om innholdet i helsehjelpen, men sier til Bergens Tidende at en lege kontaktet 27-åringen.

– Helsevesenet har gjort det helsevesenet skulle, sier Dahle til avisa.

Mannen ble siktet for drap etter at en kvinne ble funnet knivstukket på en adresse i Florø forrige fredag.

Politiet har tidligere bekreftet at de også var i kontakt med den drapssiktede mannen natt til fredag, altså under ett døgn før drapet.

VG skrev søndag at leder for Felles operative tjenester Kjetil Rekdal opplyste om at de var i kontakt med mannen etter meldinger om at han løp etter en hjemmehjelp i nabolaget.

Varslet legevakten

Etter hendelsen varslet politiets operasjonssentral Sunnfjord legevakt, som skulle følge opp mannen.

Søndag ble den 27 år gamle mannen som er siktet for å ha knivdrept den 51 år gamle kvinnen, varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Politiet har ikke avhørt 27-åringen. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Han er ivaretatt av helse, og derfor har vi ikke fått avhørt ham. Det er et medisinsk spørsmål. Vi vil avhøre ham så snart det er mulig å få det til, sa påtaleansvarlig Eli Valheim i Vest politidistrikt til NTB søndag.

Mannen er bosatt i Florø sammen med sin mor, og de to hadde besøk av avdøde og hennes sønn. Alle er fra Øst-Europa, men fra to forskjellige land.

Publisert: 18.11.19 kl. 13:26

