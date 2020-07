DYR: For én person vil medisinen koste i overkant av 22.000 kroner. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Hevder Remdesivir reduserer dødsrisiko hos svært syke pasienter

Ifølge nye undersøkelser fra legemiddelselskapet Gilead Sciences gir ebolamedisinen en markant bedring i sjansene for å overleve coronaviruset dersom man er svært syk.

Det skriver CNBC.

Ifølge resultatene fra selskapet – som også står for produksjonen av medisinen Trump har ønsket ut til det amerikanske folk – reduserer Remdesivir sjansen for at de sykeste pasientene dør med 62 prosent, sammenlignet med dem som ikke tok den.

312 pasienter skal ha blitt brukt i fase tre av forsøkene, og sammenlignet med 818 pasienter som ikke går på medisinen, men som har lignende symptomer og sykdomsutvikling.

De skriver videre at analyser viste at Remdesivir-behandling ble assosiert med «markant forbedret klinisk bedring».

I rapporten fra Gilead skriver de at testen de har gjennomført ikke er det samme som en tilfeldig kontrollert test, da andre faktorer også kan spille inn, som for eksempel hvilket sykehus pasientene ligger på. Men de påpeker også at testene er gjennomført i en virkelighetsnær verden, og tilbyr en «viktig medhjelper til kliniske test-data».

Ifølge CNBC økte aksjeverdien til selskapet med to prosent fredag.

PRODUSENT: Gilead hevder Remdesivir har vist lovende resultater, noe som også har blitt observert på et sykehus i Chicago tidligere. Foto: Mike Blake / X00030

Tallene fra Gilead viser også at 7,6 prosent av pasientene som fikk Remdesivir døde, i motsetning til de resterende hvor 12,5 prosent døde. I tillegg kom det frem at 74,4 prosent av pasientene som fikk behandling med ebolamedisinen ble friske innen dag 14, mens blant de andre tilsvarte tallet 59 prosent.

Grunnet dette ønsker nå selskapet at det skal gjennomføres mer tester internasjonalt.

– Vi jobber med å forbedre vår forståelse av den fulle nytten av Remdesivir, sier overlege i Gilead, Merdad Parsley.

Tidlige tester av medisinen viste positive tegn på et sykehus i Chicago, hvor tester så ut til å vise at pasienter som fikk Remdesivir kom seg raskt.

Tidligere i uken offentliggjorde Gilead at Remdesivir kommer til å koste 390 dollar per dose, og dermed 2340 dollar per pasient, noe som tilsvarer i overkant av 22.000 kroner.

Remdesivir ble først godkjent i USA, før det senere ble godkjent til behandling i EU og Norge.

Publisert: 11.07.20 kl. 04:42

