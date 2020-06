Klikk for å aktivere kartet

To forbipasserende fikk 10-åring opp fra elven: – De har reddet livet hans

To forbipasserende hørte rop om hjelp og reagerte umiddelbart da en syrisk gutt og hans far ble tatt av strømmen i elven i Hønefoss onsdag.

– De reddet livet til den 10 år gamle gutten. De har virkelig utgjort en forskjell, sier Bent Øye ved Hønefoss politistasjon.

Det var onsdag ettermiddag politiet iverksatte redningsaksjon etter at en syrisk mann i 30-årene var i vannet i eleven i Hønefoss like ved Hønefoss bro. Han hadde i utgangspunktet hoppet etter sønnen sin som hadde falt i vannet.

Nå har politiet fått hendelsesforløpet mer klart for seg. Den syriske familien med far, mor og to barn hadde oppholdt seg ved elven. På et tidspunkt faller den 10 år gamle gutten i elven, forklarer Bent Øye, seksjonsleder for etterforskning i Hønefoss politidistrikt.

– Det er høy vannføring på denne tiden av året og at elven har veldig sterk strøm. Faren hopper etter sønnen, men ingen av de to var svømmedyktige, sier han.

Det ropes om hjelp fra både mor på land og fra vannet. Politiet har foreløpig ingen vitner som har sett hvordan de to havnet i vannet, men to menn hørte ropene og kom umiddelbart til stedet:

– En av dem får øye på en arm i vannet og hopper uti. Den andre hjelper så både ham og 10-åringen med å komme seg på land igjen, forklarer han.

Idet de to karene har fått 10-åringen på land er nødetatene på plass. Da forstår de at også en mann til skal ha vært i vannet, og redningsaksjonen blir iverksatt umiddelbart.

– Det går cirka 50 minutter før mannen blir lokalisert av et vitne, og han blir brakt på land av innsatspersonell, sier Øye.

Det var ikke spesielt langt unna der han først hoppet i vannet, forklarer politiet.

Familiefaren fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble fraktet til Ullevål, men livet hans sto ikke til å redde. Familien følges nå opp av kommunens kriseteam og av en flyktningkonsulent.

Øye berømmer de to som umiddelbart bidro til å redde gutten fra vannet.

– De to karene som kom til har virkelig utgjort en forskjell. De har reddet livet til den 10 år gamle gutten, sier Øye.

Publisert: 25.06.20 kl. 14:27

