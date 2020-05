DØDSULYKKE: Totalt syv personer var involvert i ulykken. To kvinner er døde. Kollisjonen skjedde 200 meter sør for tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune. Foto: Svein Aam/Møre-Nytt / Møre-Nytt

Kjørte uten gyldig førerkort i dødsulykken

Mor og datter omkom i en kollisjon i Volda i fjor. Etterforskningen viser at føreren av den andre bilen kjørte uten gyldig førerkort.

I oktober i fjor omkom 29 år gamle Ida Finnøy Myhren og hennes mor, 62 år gamle Laila Finnøy, i en trafikkulykke på E39 i Austefjord i Volda i Møre og Romsdal.

To biler med totalt syv personer kolliderte ved tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune, og en tredje person ble sendt til sykehuset i Ålesund med alvorlige skader.

Etterforskningen viser at føreren av den andre bilen - som datteren og moren kolliderte med - ikke hadde gyldig førerkort.

– Jeg kan bekrefte at føreren av den ene bilen som var involvert i dødsulykken i Austefjorden ikke hadde førerkort, sier lensmann i Volda og Ørsta, Janne Garnes Nilsen.

– Det er uvisst om mangelen av førerkort har hatt betydning for at ulykken oppsto, men det er et moment som må tas med i vurderingen av uaktsomhet, legger hun til.

Sendes til statsadvokaten

De to ulykkesbilene var en varebil og en personbil - begge av nyere dato. Finnøy Myhren ble fraktet til Haukeland sykehus etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Hennes mor døde på ulykkesstedet.

Politiadvokat Lena Katrin Romestrand fører saken. Hun tror den kan komme opp i retten i juni eller juli.

– Siden det er en dødsulykke skal saken uansett videre til statsadvokaten. Jeg ser på om saken er ferdig etterforsket og skal sende den videre til vurdering.

Publisert: 25.05.20 kl. 17:10

