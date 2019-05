Kilder til VG: Det går mot løsning i SAS-meglingen

VG får opplyst av flere kilder at det kan gå mot en løsning i SAS-meglingen.

Partene skal være enige, men meglingsresultatet skal gjennom protokollbehandling på begge sider, som gjør at det fortsatt ikke er helt klart. Om det blir enighet betyr det slutten på SAS-streiken som har rammet passasjerer.

Onsdag møtte SAS og pilotene til en ny mekling hos Riksmekleren etter seks dager med pilotstreik. Konflikten om pilotenes arbeidstid, turnus og lønn har så langt rammet 326.917 passasjerer.

De ble sittende natt til torsdag og utover dagen på torsdag.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland beskrev forhandlingene mellom SAS og pilotene som krevende og vanskelig .

– Vi vil holde på så lenge vi mener det er grunnlag for å fortsette forhandlingene, også utover natten. Hvis det ikke er formålstjenlig, vil vi avslutte, sa han onsdag kveld.

Rundt klokken 10.40 torsdag møtte leder Yngve Carlsen i LO-tilsluttede Norsk Flygerforbund pressen på Riksmeklerens kontor.

– Vi håper det beste, sa Carlsen til pressen. Han sa også at han var «mer optimistisk enn i går».

Tilstede hos Riksmekleren er både norske, svenske og danske representanter for SAS og berørte fagforeninger.

Head of Industrial Relations i SAS, Marianne Hernæs, leder forhandlingene på vegne av SAS. Mens leder for Dansk Pilotforening, René Arpe, har vært sjefsforhandler for pilotene, skriver bransjenettstedet check-in.dk.

Onsdag bestemte SAS seg for å kansellere ytterligere 709 avganger fra hele Skandinavia på torsdag. Flyselskapet har totalt kansellert 4015 flyavganger siden streiken startet forrige uke.

SAS har i tillegg permittert omtrent 930 kabinansatte og 70 stuere som følge av streiken.

NY MEKLING: Marianne Hernæs har ledet forhandlingene på vegne av SAS. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Lønnsøkning og turnus

Ifølge SAS Pilot Group har pilotene hatt krav om en lønnsøkning på rundt 13 prosent. Årsaken er at pilotene gikk med på lønnskutt i 2012 for å redde selskapet, men at selskapet nå tjener penger igjen. I tillegg ligger de i nedre sjikt av pilotlønninger, ifølge egne beregninger.

– Selvsagt har også lønn vært diskutert, men forutsigbarhet for å kunne planlegge sin egen fritid har vært det viktigste, har Christian Laulund, leder for Norsk Flygerforbund uttalt.

Spørsmålene om lønn har tidligere i forhandlingene ført til at partene har vært langt unna hverandre. Pilotforeningene har imidlertid vært klare på at det viktigste temaet for dem er en forutsigbarhet rundt turnus.

En stor del av pilotene i SAS har ikke en fast turnus den dag i dag. Det er først 14 dager før måneden begynner at man vet når man jobber neste måned. Pilotforeningene har uttrykket et ønske om at disse skal inn i en turnus, som gjør at man jobber fem dager på og har fire dager fri. For de fleste flyselskapene i bransjen er dette en standard løsning.

Publisert: 02.05.19 kl. 15:00