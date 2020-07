TETT I TETT I MOSS: Et popoulært utested ved kanalen i Moss ble stengt med umiddelbar virkning for brudd på smittevernreglene under en konsert i forrige uke. Opp mot 300 personer var til stede under arrangementet. Foto: Privat

Smitteekspert etter lokale utbrudd: – Kan se konturene av en ny bølge

Smittesituasjonen er en helt annen enn i mars, sier eksperter. Men pandemien er ikke over.

– Vi kan se konturene av at en bølge nummer to sannsynligvis kommer.

Det sier Gunnveig Grødeland, forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Nordmenn både reiser og beveger seg mer rundt. Med det bakteppet mener Grødeland at en ny bølge er fullt mulig.

– Men det er vanskelig å trekke konklusjoner på grunn av lokale utbrudd. Vi må nok se mer regionale utbrudd før vi vet mer.

Ifølge Grødeland betyr en «smittebølge» at det kommer en rask økning i antall smittetilfeller. Det innebærer blant annet at man ikke har kontroll på utbruddet, iallfall i starten av bølgen.

Fortsatt har Norge imidlertid en flat smittetrend, ifølge VGs tallspesial, men i én norsk kommune er trenden stigende: Moss.

– Får ikke plutselig 300 nye steder et sted

Smitten i Moss knyttes til tre forskjellige «klynger»: To av disse kan spores til utenlandsreiser, mens én klynge stammer fra et privat selskap hvor nå til sammen 16 personer har blitt smittet i ettertid.

– Hvis vi ser en større oppblomstring, vil det være en bølge nummer to. Den vil sannsynligvis minst være på nivå med den forrige, sier Grødeland.

NY BØLGE: Gunnveig Grødeland tror Norge kan være på vei inn i en ny bølge som kan gi større smittetall enn den første. Foto: Håvard Rønning

Ørjan Olsvik, en av Norges fremste eksperter på virus og epidemier, påpeker at vi har bygget opp et system som fungerer veldig godt.

– Dette gjør at vi ikke vil få disse eksplosive utbruddene. Vi får ikke plutselig 300 nye tilfeller et sted, men kanskje 10 til 15. I Moss har de sporet «pasient 0», og det tyder på kontroll, fortsetter professoren i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.

MER TID: Ørjan Olsvik er smitteekspert og mener Norge har løst situasjonen med coronaviruset på en god måte, at man har kjøpt seg tid til å håndtere eventuell nye smitteutbrudd. Foto: Frode Hansen

Statsepidemiolog Anders Tegnell sa forrige uke under en pressekonferanse at Sverige vil få det lettere enn Norge i en potensiell ny smittebølge, noe Olsvik er uenig i.

– Jeg tror ikke vi vil få sånne enorme utbrudd, som vi ser i Sverige, sier han og legger til:

– Jeg ser heller ingen klare tegn på at vi skal inn i en ny fase med det første. Vi hansker lokale utbrudd godt, og kommunene har god kapasitet. I tillegg er det nesten hundre kommuner i Norge som ikke har hatt et eneste smittetilfelle.

Smitteeksperten påpeker at mange er opptatt av dette med bølger og faser, men hans erfaring er at virus og utbrudd gjør litt som de vil.

– Viruset har ikke lest lærebøkene i epidemiologi, sier professor Olsvik.

– 21 tilfeller er relativt lite

Rebecca Cox, leder for Influensasenteret ved Universitetet i Bergen og Haukeland sykehus, tror man kan se en økning i smittetilfeller i tiden som kommer, ettersom vi beveger oss mer, både internt i Norge og ut av landet.

– Det er den største faren nå, for Norge har jo veldig lave smittetall. Det er viktig at man følger reglene om man har reist utenlands, og det er viktig at man tester seg, sier Cox.

UTELIV: Rebecca Cox sier den største årsaken til flere smitteutbrudd er større arrangementer, fester og uteliv, hvor unge ofte samler seg. Foto: Hallgeir Vågenes

I tillegg tror hun det viktig at man tenker seg om før man drar på utenlandsreise, og at man ikke drar på unødvendige reiser.

– De som reiser utenlands har et spesielt ansvar med å sette seg inn i regelverk og å gjøre som myndighetene sier. Sier de at man skal i karantene, så skal man det, sier hun.

Likevel tror heller ikke Cox at Norge er på vei inn i en ny fase, og trekker frem Moss som et eksempel.

– 21 tilfeller er relativt lite, og det viser hvor god kontroll vi har nå. Men så sier det også noe om hvor fort smitten kan blomstre. Det er veldig lett å glemme alt om denne pandemien nå, men da er det bare å se til land utenfor Norge, hvor situasjonen er en helt annen, sier Cox.

Fryktet lokale utbrudd i sommer

Folkehelseinstituttet (FHI) uttalte i juni at den første bølgen av pandemien så å si er over, men at de fryktet økt smitte på store arrangement og serveringssteder i sommer.

Gunnveig Grødeland sier at det er vanskelig å vite hva de lokale utbruddene kommer av: Om det er at folk er mer eksponert når de har vært på reiser, eller at coronaviruset har blitt litt bedre til å formere seg.

STENGT: Spania gikk fra grønt til rødt på fredag. Nå må alle som kommer fra Spania i 10 dagers karantene. Foto: Klaudia Lech

Immunologi-forskeren tror viruset kan ta to veier: Det kan enten bli mindre smittsomt og mer farlig, eller mindre farlig men mer smittsomt. Sistnevnte er mer sannsynlig.

– Et av signalene å legge merke til er hvis viruset tilegner seg egenskaper som gjør at det smitter raskere. Da blir det vanskeligere med smitte-sporing, så da kan vi i en bølge nummer to få større smittetall, sier Grødeland.

Tror på annen type nedstengning

En eventuell nedstengning i dag, vil se svært annerledes ut enn den som var i våres, mener professor Olsvik. Han tror Norge kan havne i en smittesituasjon hvor man delvis må stenge områder og regioner, men han tror man slipper en ny runde med stenging av skoler og barnehager.

– Vi kjenner viruset bedre nå, og vet mye mer om smitteveiene. Vi vet at smitten ikke er stor i skoler og barnehager, og heller ikke på treningssenter og idrettsanlegg, sier Olsvik.

I mai gikk FHI-direktøren ut og sa at det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte.

Hvis en ny bølge oppstår, er ikke psykolog og professor ved universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch, bekymret for folkehelsen:

– Jeg tror det blir lokale innstramninger hvis det skal skje noe nå, men ikke full nedstengning av landet. Det er nok frustrerende for mange hvis utesteder og restauranter stenger, men jeg tror ikke det vil ha en stor effekt på folks psykiske helse.

– I mars ble låst inne i lange perioder med hjemmekontor og skole og barnehage, det var den største belastningen for folk, sier Mørch.

