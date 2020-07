Mor siktet for drap i Lørenskog: – Hun har det ekstremt fælt

Moren til de to barna som ble funnet døde i Lørenskog, er siktet for drap. Hun var selv hardt skadet da nødetatene kom til stedet.

Oppdatert nå nettopp

– Øst politidistrikt har i dag besluttet å sikte mor for drapene på sine to barn, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt.

Det var søndag morgen at to barn ble funnet døde og deres mor kritisk skadet i en leilighet i Lørenskog.

– Moren er i en befatning som gjør at jeg ikke har fått snakket med henne ennå. Det er derfor ikke mulig å si hvordan hun stiller seg til siktelsen, sier kvinnens forsvarer Gunhild Lærum.

– Hun har det ekstremt fælt. Veldig vanskelig, sier Lærum.

På en pressekonferanse søndag kveld opplyste politiet at dødsfallene til de to barna ble etterforsket som drap. Videre sa politiet at barnas far hadde status som siktet i saken, men at mistankegrunnlaget mot ham var svekket.

les også To barn funnet døde i Lørenskog: Faren er løslatt

– Mistankegrunnlaget mot far er betydelig svekket. Vi har derfor besluttet å frafalle siktelsen mot ham, sier Sharma-Sundheim mandag.

Årsaken til at faren ble siktet søndag var på bakgrunn av opplysningene politiet hadde på det tidspunktet, forteller hun.

– Det er en tragedie og en voldsom påkjennelse dette her. Han er glad for at etterforskingen går fremover og håper at saken blir oppklart så raskt som mulig, sier farens bistandsadvokat, Henning Bjercke, til VG.

– Hvordan har han det?

– Det er tungt. Det går ikke an å beskrive hvordan etterlatte i en slik sak har det, svarer Bjercke.

les også Ordfører i Lørenskog: – Folk er i sjokk

Den siktede kvinnen har ikke blitt avhørt ennå.

– Mor har ikke vært i stand til å bli avhørt på grunn av sin helsetilstand, så hun er heller ikke orientert om siktelsen. Det er en helsemessig vurdering bak at hun ikke er avhørt nå, sier Sharma-Sundheim.

Videre ber hun om forståelse for at de ikke kan gå ut med mer informasjon i saken før mor har fått anledning til å uttale seg.

Under pressekonferansen sa politiadvokaten at de døde barna er begge under ti år gamle.

Av hensyn til familiene og saken ønsker ikke politiadvokaten å kommentere alderen til barna nærmere, eller si noe om dødsårsakene.

Lørenskog kommune opplyser på sine hjemmesider at kommunens kriseteam er tilgjengelig i Lørenskog hus mellom klokken 12 og 14 tirsdag for de som ønsker å snakke med noen.

Publisert: 20.07.20 kl. 14:04 Oppdatert: 20.07.20 kl. 18:48

Mer om Lørenskog

Fra andre aviser