HOVEDKVARTER: Bilde av Ebays hovedkvarter i San José i California. Foto: Ben Margot / AP

eBay-ansatte anklaget for å ha sendt kakerlakker i posten til folk

Seks tidligere eBay-ansatte er anklaget for å ha sjikanert et par som sto bak et nyhetsbrev kritisk til selskapet, med å sende blant annet kakerlakker i posten.

NTB-DPA

Nå nettopp

I august i fjor sendte to medlemmer i eBay-ledelsen meldinger internt om at det var på tide å ta nyhetsbrevets redaktør. Seks høytstående ansatte i eBays sikkerhetsavdeling satte deretter i gang en plan, ifølge justisdepartementet i Washington

Det dreide seg om å sende pakker som inneholdt blant annet en halloween-maske formet som en blodig gris, en begravelseskrans, og en boks med levende kakerlakker, ifølge departementet.

De seks skal også ha sendt trusler, både privat og offentlig på Twitter, der de kritiserte nyhetsbrevets innhold.

les også Tysk by beslagla hund og solgte den på eBay for å betale eierens gjeld

En av de mistenkte har tidligere bakgrunn fra politiet og anklages for å ha planlagt å kontakte ofrene og hjelpe dem med å stanse sjikanen.

– Hensikten skal ha vært å gjøre dem mer vennlig innstilt overfor eBay, bidra til mer positiv omtale i nyhetsbrevet, og til å identifisere personer som sto bak anonyme kommentarer, uttaler departementet.

De seks er siktet for sammensvergelse der hensikten var nettsjikane og påvirkning av vitner.

eBay opplyser at de ansatte er blitt oppsagt. Selskapet har også gjennomført en intern gransking av tidligere toppsjef Devin Wenig, men har ikke funnet bevis for at han hadde kjennskap til saken, eller gitt tillatelse til å iverksette handlinger mot paret. Men Wenigs kommunikasjonsform var upassende, uttaler eBay.

Publisert: 16.06.20 kl. 10:32

Mer om Ebay

Fra andre aviser