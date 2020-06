Erna Solberg om sikkerhetsrådet: – Krevende og viktig

For første gang på 20 år har Norge en plass i FNs sikkerhetsråd. – Folkeretten og menneskerettigheter skal ligge til grunn for vårt arbeid, sier statsminister Erna Solberg (H) om plassen i rådet.

Onsdag ble Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd. Med støtte fra over 130 land i avstemningen i New York var altså plassen i det internasjonale rådet sikret for 2021–2022 – som ett av 15 land.

– Det er 20 år siden Norge sist satt i sikkerhetsrådet. Nå er det igjen vår tur å ta opp oss det krevende og viktige internasjonale arbeidet, sier statsministeren om Norges plass i det mektige rådet under en pressekonferanse torsdag formiddag.

Dette er FNs sikkerhetsråd Sikkerhetsrådet består av 15 medlemsland og er det mektigste FN-organet.

Sikkerhetsrådet skal bevare internasjonal fred. Når denne trues, er rådets oppgave å forhindre at det bryter ut væpnet konflikt.

De kan da kalle inn til forhandlinger. Funker ikke det, kan rådet gripe inn i konflikten med sanksjoner eller ved bruk av militær makt som det eneste organet i verden med denne muligheten.

Rådet har fem faste medlemsland: USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike.

De ti andre medlemslandene velges av FNs generalforsamling for to år om gangen. Hvert år skiftes fem av de ikke-faste medlemslandene ut. Kilde: FN Vis mer

– Viktig at USA deltar i internasjonale organisasjoner

Inntil desember 2019 hadde UD brukt 29 millioner kroner på en kampanje som blant annet omfattet vafler, rosa sokker, pins og nøkkelbånd, pluss studieturer til Norge for ambassadører fra fattige land.

– Valgkampen har i seg selv gitt en unik mulighet til å fremme norsk utenrikspolitikk, bygge nye allianser og bidra til mer internasjonalt samarbeid. Det i seg selv har vært en god investering for Norge, sier hun om kampanjen.

KORT FORKLART: Derfor ville Norge inn i sikkerhetsrådet

Statsministeren mener det er vår plikt å delta som et lite land som er avhengige av multilateralt samarbeid – og at plassen bidrar til å ivareta norske interesser.

– Vi vil bruke erfaringer fra flere tiår med arbeid med fred og forsoning. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for Norges arbeid, sier hun.

Regjeringen vil blant annet prioritere å jobbe for å beskytte barn og mennesker som utsettes for seksualisert og kjønnsbasert vold, jobbe for kvinners deltakelse i freds- og sikkerhetsarbeid og med å se klimaendringer og konflikter i en større sammenheng.

– I alle vanskelige og viktige saker blir du enten om du er medlem av rådet eller ikke nødt til å kommentere konflikter. Dette blir en unik mulighet til å jobbe sammen med andre land, svarer statsministeren på spørsmål om hvordan det blir å nå måtte ta stilling i konflikter.

– Presidentvalget i USA i november. Det står mellom to vidt forskjellige kandidater. Vil det valget kunne påvirke Norges arbeid i sikkerhetsrådet?

– For arbeid i internasjonale organisasjoner det viktig at USA deltar. De har den største økonomien i verden og er en viktig sikkerhetspolitisk aktør. Derfor har vi også vært kritiske til at de har trukket seg ut av WHO og arbeidet der, men vi er nødt til å ta verden som den er. Amerikanske velgere skal velge deres president. Vi må jobbe innenfor rammene verdens demokrati velger.

PÅ VEI: Ambassadør Mona Juul går til FN for å stemme i over hvem som skal sitte i sikkerhetsrådet onsdag. Fra venstre Mariken Bruusgard Harbitz, Meena Syed, Mona Juul og Ragnhild Imerslund. Foto: Pontus Höök

– Jobb vi går til med stor ydmykhet

Sikkerhetsrådets oppgave er å ivareta internasjonal fred. Helt siden 2007 har Norge drevet kampanje for en plass i rådet fra 2021 til 2022. Nå konkurrerte Norge med Irland og Canada om plassen.

– Dette er en jobb vi går til med stor ydmykhet. Den jobben starter i dag, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide på en pressekonferanse om plassen.

Det er ennå uklart hvilke saker som blir mest krevende for Norge å jobbe med.

– Vi vet ennå ikke helt hvordan verden vil se ut. Vi skal sannsynligvis også lede en av komiteene under rådet. Da må vi se hvor vi har best mulighet til å bidra, sier utenriksministeren.

– Land med litt dodgy regime som har blitt bedt om å støtte Norge, og kanskje har gjort det, hva kan de forvente seg?

– De kan vente seg det de har fått siste tiårene: Det som er norsk politikk. Når vi driver kampanje for å komme med, er det naturlig at vi snakker med alle land. Noen land synes den politikken vi fører med fokus på rettsstat og menneskerettigheter ikke er i samsvar med deres interesser. De kommer ikke til å stemme på oss og har ikke gjort det nå heller.

Hun sier samtidig at jobben i rådet nå er ganske annerledes enn hva den var sist Norge var med, for 20 år siden.

– Verden er mer urolig og vanskelig, og mange av konfliktene på rådets agenda har vært der i mange, mange år. Det er en mye mer arbeidskrevende situasjon nå enn det var for 20 år siden.

FN delegasjonen skal oppbemannes med ni nye ressurser. I tillegg vil flere ressurser bli flyttet på, forteller Søreide om noe av kostnaden for Norge ved å delta.

Både statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) hadde planlagt å være i New York før og under avstemningen onsdag, men fulgte i stedet regjeringens egne reiseråd og ble hjemme i Oslo.

