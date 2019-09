Rødt-leder Bjørnar Moxnes og resten av partiet jubler over prognoser som viser en dobling av oppslutningen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Moxnes: Et historisk gjennomslag for Rødt

Rødt kan komme til å doble seg dersom prognosene slår til.

NTB

Ifølge prognosene fra Valgdirektoratet ligger Rødt an til å få en oppslutning på 4,2 prosent, nøyaktig dobbelt så mye som for fire år siden. TV 2s prognose gir partiet 4 prosent.

– Dette er et historisk valg for Rødt. Dette er nok vårt virkelige gjennombrudd på landsbasis og bereder grunnen for å klare sperregrensa i 2021, sier partileder Bjørnar Moxnes til NTB.

Samtidig er han forberedt på at det endelige resultatet kan bli lavere.

– Men det blir jo et rekordvalg for det. Nå skal vi bruke vår økte styrke til å stramme til skruen mot velferdsprofitørene og innføre landets strengeste regler mot sosial dumping, sier Moxnes.

Publisert: 09.09.19 kl. 22:20







