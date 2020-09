Flere hundre hadde møtt opp for å markere sin motstand da den antiislamske organisasjonen SIAN arrangerte «Krenkefest» foran Stortinget. Foto: Odin Jæger

De beste VG-bildene i august

Hver måned velger VGs bildesjefer ut de sterkeste og beste fotografiene fra måneden som gikk. Dette er høydepunktene fra VGs fotografer i august.

Nå nettopp

Sinne foran Stortinget

Fotograf Odin Jæger var til stede og dokumenterte uroen som oppstod da flere hundre motdemonstranter møtte opp for å vise sin misnøye med mot den antiislamske organisasjonen SIAN. Organisasjonen arrangerte «Krenkefest» i Oslo utenfor Stortinget lørdag 29. august. Det kom til sammenstøt med politiet og til sammen 29 ble innbrakt etter bråk i Oslo sentrum i etterkant av demonstrasjonen.

forrige



















fullskjerm neste Flere hundre hadde møtt opp for å markere sin motstand da den antiislamske organisasjonen SIAN arrangerte «Krenkefest» foran Stortinget.

Giskes exit

Etter en dramatisk utvikling på årsmøtet til Trøndelag Ap, ble stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol valgt til leder. Trond Giske var først enstemmig innstilt som leder, men ble vraket etter en dramatisk uke i Trøndelag Ap. – Det ligger et alvorlig bakteppe til at jeg står her. Den siste tiden har vært opprivende og splittende, sa Ingvild Kjerkol til årsmøtet i Steinkjer etter valget. VG-fotograf David Engmo var tilstede under årsmøtet.

forrige











fullskjerm neste

Livet etter eksplosjonen

To uker etter den dramatiske eksplosjonen på havnen i Beirut, Libanon, var VG-fotograf Harald Henden til stede for å dokumentere ødeleggelsene og ofrene. Mange av de rundt 6000 skadede lå da fortsatt på sykehus. 178 var bekreftet døde.

Ødeleggelsene i de hardest rammede delene av byen tar tankene til krig og bombeangrep. Langs fortauet står vindusløse bilvrak, dekket av betongklumper, rester av mur, glassbrott og pinneved. Kikker du opp i trærne, holder grenene plankerester og biter av vinduer.

forrige













fullskjerm neste Nede ved havnen i Beirut er det mest bare skjelett av bygninger som står igjen.

Lagt i bakken

En motdemonstrant som hadde kommet seg forbi jernringen politiet opprettet rundt den antiislamske organisasjonen SIAN foran Stortinget i Oslo, legges i bakken av politiet. Vedkommende hadde allerede klart å rive seg løs fra politiet én gang og sparket ned Fanny Bråten i SIAN. Fotograf Terje Bringedal fotograferte den dramatiske hendelsen.



Foto: Terje Bringedal

Smitte på Hurtigruten

Politiet åpnet etterforskning av Hurtigruten for brudd på smittevernloven i begynnelsen av august. Da hadde også Sjøfartsdirektoratet og fylkeslegen satt i gang undersøkelser. I Oslo møtte sjefen for Hurtigruten, Daniel Skjeldam, fotograf Helge Mikalsen og VG. – Vi er veldig lei oss for den situasjonen som har oppstått. Vi har nå et sterkt fokus på å ta vare på bestetningsmedlemmer, gjester og de som sitter fast i Tromsø, sa han.

Foto: Helge Mikalsen

Hjemme hos

VGs fotograf Hallgeir Vågenes møtte Jonas Gahr Støre (60) og Marit Slagsvold (58) på kjøkkenet i parets bolig på Ris i Oslo, i anledning av Støres 60-årsdag.

– Når du kommer opp i vår alder får du en økt bevissthet over hva som skjer i øyeblikket. Det er nå jeg lever - det gjelder å bruke mulighetene og tiden godt, sa Støre til VG.

– Åpenhet mellom oss er viktig. Vekt på verdier og rettferdighet - og kjærlighet, fortalte Slagsvold.

Foto: Hallgeir Vagenes

Innrømmelsen

En fortvilet Petter Northug innrømmet at han har et alvorlig rusproblem under en pressekonferanse i Trondheim. Fotograf David Engmo dekket pressekonferansen for VG. 34-åringen er siktet for to lovovertredelser: Et brudd på veitrafikkloven og ett narkotikalovbrudd. Det første er for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen, det andre for brudd på straffelovens paragraf 231 for å ha oppbevart narkotika.

Foto: David Engmo

Første skoledag

En ekstra vasketur på do, og kun snarvisitt for foreldrene i klasserommet. Første skoledag i 2020 var litt annerledes enn tidligere da fotograf Gisle Oddstad fulgte Henrik Olsen Smith og mamma Jeanette ved Lunde skole på Kråkerøy.

forrige









fullskjerm neste Henrik Olsen Smith har første skoledag ved Lunde barneskole på Kråkerøy utenfor Fredrikstad.

Luftig tilskuer

Sportsfotograf Bjørn S. Delebekk er kjent for å fange de mest intense situasjoner på fotballbanen. Men under kampen mellom Bodø/Glimt og Strømsgodset 2. august, fikk han også fotografert en flygende tilskuer som hadde rappet med seg et lite brødstykke.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert: 06.09.20 kl. 13:41

Les også