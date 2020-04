ENIGE: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Garakhani forteller at en samlet stortingsgruppe nå er enige i forslaget de vil legge frem for Stortinget. Foto: Krister Sørbø

Ap enige: Vil ta imot 500 flere kvoteflyktninger

Arbeiderpartiet vil at Norge nå skal ta imot totalt 3500 kvoteflyktninger og samtidig gå i dialog med FN om å vurdere hvordan dette kan inkludere de mest sårbare fra leirene i Hellas.

En samlet stortingsgruppe i Arbeiderpartiet er enige om at Norge bør øke sin andel kvoteflyktninger fra 3000 til 3500 personer. I tillegg vil Ap foreslå at Norge går i dialog med FN om å vurdere hvem som har størst beskyttelsesbehov, og om de som er i leirene i Hellas er blant disse.

Det forteller Ap-leder Jonas Gahr Støre og innvandringspolitisk talsperson Masud Gharakhani tirsdag kveld.

– Det er ingen tvil om at Norge må stille opp for Hellas. Sammen med FN skal vi vurdere hvem som er de mest sårbare vi skal prioritere å hente til Norge, og hvordan dette kan inkludere de mest sårbare med beskyttelsesbehov fra Hellas, sier Gharakhani.

Diskusjonen om hvorvidt Norge skal bidra til å evakuere barna i Moria-leiren i Hellas har splittet partiet.

– Det er en samlet stortingsgruppe som stiller seg bak dette forslaget. Når det teller trekker vi sammen, sier Støre, og forteller at også sentralstyret i partiet stiller seg bak forslaget Ap vil fremme i Stortinget ved første anledning.

– Vi håper det får bred tilslutning. Da må regjeringen følge opp, sier Gharakhani.

Dette er kjernen i forslaget Ap nå er enige om:

* Øke antall kvoteflyktninger fra 3000 til 3500

* Gå i dialog med FN om å vurdere hvordan vi kan hjelpe de som er mest sårbare og hente dem til Norge, herunder hvordan dette kan inkludere de mest sårbare fra Hellas og Moria-leiren.

* Norge skal raskt gå i dialog med FN for å iverksette en plan for uttak av kvoteflyktninger for 2020.

* Regjeringen må snarlig legge frem og iverksette en konkret plan for hva Norges bidrag for å bygge opp rettigheter og verdighet for flyktningene på bakken i Hellas.

– Menneskers sårbarhet må vurderes

– Situasjonen er prekær i mange flyktningleirer og coronakrisen forverrer det. Norge ligger allerede høyt, men kan ta imot 500 flere kvoteflyktninger. Det forteller også kommunene om, sier Støre.

Et folkeopprop, Røde Kors, 19 tidligere statsråder og flere partier er blant dem som mener at Norge bør hente ut de sårbare barna i den overfylte Moria-leiren på den greske øya Lesvos.

– Dere vil altså ikke «evakuere barna», men be FN kan vurdere om de er kvoteflyktninger?

– Det avgjørende her er at menneskenes sårbarhet må vurderes. Det kan FN. Det er leire over hele verden. Vi kan ikke sitte i Norge og plukke fra ulike leire. Hellas er et europeisk land vi har et ansvar for å støtte, og situasjonen er prekær i mange av leirene, sier Støre, og fortsetter:

– Ved å lene oss på FNs definisjoner av sårbarhet og hvem som har krav på beskyttelse, har vi en måte vi også kan bidra på. Det er ikke et mål å hente folk fra leire som ikke har rett på opphold i Norge. Vi må ha et prinsipp i bunn om at de har et reelt beskyttelsesbehov, sier partilederen.

Støre mener dette også er en måte å bekjempe de «kyniske, økonomiske kreftene som driver folk ut på livsfarlige fluktruter»:

– Det er ikke de mest ressurssvake som legger ut på disse ferdene. Veien til opphold i Europa kan ikke være å ta seg inn i en overfylt leir.

Ber om plan for hvordan Norge skal bidra på bakken

Garakhani sier at det på grunn av færre asylankomster til Norge er rom for å øke antall kvoteflyktninger.

– Vi ser at regjeringen har stoppet å ta imot kvoteflyktninger. Vi mener det er viktig å ta dem imot, og at vi må finne praktiske løsninger for å gjøre det på sammen med FN. Det vi foreslår nå vil bety at Norge er på topp i å ta sitt ansvar i en tid der mange land kanskje vil redusere sitt antall kvoteflyktninger, sier Garakhani.

Ap mener også at det må ligge en mer konkret plan til grunn for hvordan Norge skal avhjelpe situasjonen på bakken i Hellas:

– Jeg gir regjeringen anerkjennelse for å ha støttet Hellas i årene som har gått, blant annet ved å bruke EØS-midler, men det trengs bedre rutiner og mekanismer for å håndtere den situasjonen, sier Støre.

