Svensk kriminolog fyrer løs mot norsk politi – slakter tidsbruken i Hagen-saken

Krimprofessor Leif GW Persson reagerer på tiden det har tatt for norsk politi å pågripe Tom Hagen. – Han vet ikke hva han snakker om, sier pensjonert Kripos-tekniker.

Kritikken fra den svenske kriminologen og forfatteren kommer etter at politiet tirsdag pågrep Tom Hagen, mannen til Anne-Elisabeth Hagen som har vært savnet siden 31. oktober 2018.

– Det er overraskende at de skal bruke halvannet år på å komme til denne konklusjonen. I denne typen saker bør det at ektemannen har gjort det, være en av de første hypotesene man arbeider med, sier GW Persson til VG etter tidligere å ha snakket med Expressen.







Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, men nekter straffskyld.

Svensken tror at grunnen til at det tok så lang tid, er at politiet må ha trodd på Hagens forklaring tidlig i etterforskningen.

– Hadde jeg etterforsket en sånn hendelse, ville jeg ha håndtert det annerledes, sier han.

GW Persson har tidligere kritisert tiden det tok før politiet startet med vitneutspørringer i nabolaget der boligen til Hagen-paret ligger.

På spørsmål fra Expressen om hvorfor han tror det har tatt så lang tid for norsk politi å pågripe Hagen, svarer GW Persson:

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke fått noen større tillit til norsk politi gjennom årene, og jeg har hatt god kontakt med dem. De er ikke de skarpeste knivene i skuffen.

Tror frikjennelse er sannsynlig

Svensken er også overrasket over at politiet på pressekonferansen tirsdag morgen ikke kunne svare mer tydelig på hvorfor de velger å sikte Hagen akkurat nå.

Politiet ville ikke utdype hvilke beviser som gir dem skjellig grunn til å mistenke Hagen for det han er siktet for.

De sa imidlertid at pågripelsen er et resultat av det samlede bevisbilde.

– Hvis han fortsetter å nekte, så er sannsynligheten stor for at han ikke blir dømt så lenge man ikke har noe lik, åsted eller lignende, sier GW Persson.

– Ganske drøyt å komme med

Tore Per Bakken er tidligere kriminaltekniker i Kripos og har blant annet jobbet med Orderud-saken.

Han mener at GW Persson er på bærtur.

– Han vet ikke hva han snakker om. Han angriper jo blant annet politiet for ikke å være de skarpeste knivene i skuffen. Det kan godt hende at han har rett i, men denne saken er ikke akkurat noen A4-sak i den forstand at det har gått lang tid, sier Bakken og legger til:

– Uten å ha kjennskap til saken, er det ganske drøyt å komme med. Han har overhodet ikke belegg for å kommentere den saken.

FRA ORDERUD-SAKEN: Tore Per Bakken, her som Kripos-etterforsker i Orderud-saken i Nes herredsrett i Sørum i 2001. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Den pensjonerte kriminalteknikeren sier at man i saker som dette er nødt til å ha perspektiv.

Han peker på at politiet har hatt et lass med puslespillbiter som det har tatt måneder å kontrollere og sette sammen.

– Han (GW Persson, journ.anm.) kan jo bare se på eget politi, som ennå ikke har klart å oppklare drapet på Palme (tidligere svensk statsminister, journ.anm.), sier han.

Tror politiet har tilstrekkelige beviser

Bakken sier at det kunne ha vært grunn til å stille spørsmål ved tiden det tok før politiet offentliggjorde Hagens forsvinning.

Han mener imidlertid politiet har gitt en tydelig forklaring – så sent som under tirsdagens pressekonferanse.

– De trodde at man skulle finne henne i live. Det er jo en taktisk vurdering som ligger bak, så må man mene hva man vil om det, sier Bakken.

– GW Persson sier også det er sannsynlig at Hagen blir sluppet fri, dersom han fortsetter å nekte. Hva mener du om det?

– Det er jo en velkjent taktikk, det. Det man pleier å gjøre i de aller fleste drapssaker, er å stille seg helt uforstående til det politiet har gjort. Men vi får se hva som kommer ut av det. Jeg antar at de har brukt en god del tid på å få frem enkeltmomenter i saken, som gjør at de nå står på såpass trygg grunn at de tør å sikte vedkommende.

