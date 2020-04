Corona-hjelpen: De beste rådene til barn, unge og familier

Aftenposten-podkasten Foreldrekoden har på sin Facebook-side satt i gang en tråd der over hundre foreldre hittil har delt sine råd. Her finnes tips som: Skattejakt, lage påskepynt, bake boller, lage dyr av kongler, hinderløype, stomp (lage musikk med for eksempel kjøkkenredskaper), potettrykk, hjemmekino, telttur, lydbok etc.