PRØVELSE: Enhetsleder i NAV Eirik Saue Aasheim forteller om prøvelsene NAV møter i corona-krisen. Foto: Privat

Enhetsleder i Nav om den siste uken: – Det har vært en stor prøvelse

Noen jobber 12–14 timers arbeidsdager, andre jobber hjemmefra med mann, barn og hund. Enhetsleder på NAV Alna får ikke skrytt nok av sine ansatte, men han er bekymret for hva de neste ukene vil bringe.

– Akkurat nå tenker jeg mest på at vi må klare å hjelpe alle, være der for folk. Vi må bare greie å strekke til på en måte, sier Arifa Latif Akhtar.

Hun er en av de ansatte på NAV Alna. Nå jobber hun både hjemmefra og på kontoret. Hjemme har hun hund, mann og barn og på jobb møter utfordringer hun ikke har sett maken til.

– Vi har vært veldig bekymret for å levere gode nok tjenester og bekymret for de ansatte. En ting er jobbsituasjonen, men også privatsituasjonen. Det har vært en stor prøvelse for alle, sier enhetsleder på NAV Alna, Eirik Saue Aasheim, på telefon til VG.

Dagens Næringsliv skrev torsdag om et sprengt NAV som følge av corona-krisen. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sa han var villig til å benytte seg av den nye kriseloven for å få statsansatte på jobb i NAV. Enhetsleder på NAV Alna mener det kan være en god idé, men at de ikke er der ennå.

– Det er sånn som kan skje, med offentlige ansatte til NAV. Per nå er ikke det aktuelt for oss hvert fall, men ingen vet status om flere uker. Også er det klart at NAV har oppgaver som er kritiske. I en periode er kanskje NAV viktigere enn andre ting i staten, sier Aasheim.

De siste dagene har man kunnet lese om en presset velferdsstat, et sprengt NAV og systemer som ikke fungerer optimalt.

– Bare antallet permitterte er nå høyere enn under finanskrisen og oljepriskrisen til sammen, sa Isaksen til VG fredag.

Dette resulterer i enormt mange henvendelser for NAV-kontorene. Enhetsleder på Alna forteller om flere 1000 prosent økning i permitterte, bare over natten.

Akkurat nå ser de at det kommer mange permitterte som har problemer med å registrere seg som arbeidssøkere. Dette gjelder spesielt de som trenger å registrere oppholdstillatelse.

– Det er en enkel sak, og normalt ville vi ikke tenkt på det, men nå er det store volum. Nå kommer folk, som blir uventet permittert og forsøker å registrere oppholdstillatelse, men som ikke får det til hjemmefra. Da må vi bistå dem her, forklarer Aasheim.

NAV Alna har 170 ansatte. Nå jobber omtrent 150 av dem hjemmefra, mens 20–30 personer jobber på kontoret og i publikumsmottaket.

– Innsatsen på dem som jobber på publikumsmottaket er helt utrolig, de utsetter seg selv for smitte, tenker nytt og har en vanvittig yrkesstolthet. Det er langt over det man kan forvente. Hvis ikke vi hadde holdt åpent, hadde det fått store konsekvenser for mange, sier han.

Arifa Latif Akhtar er teamkoordinator for ungdom- og familieteamet. Nå jobber hun mest med henvendelser om permittering.

– Jeg bistår en del brukere som henvender seg til oss. Dette gjelder spesielt permitteringer. Vi prøver å gi best mulig bistand, rett og slett for å unngå at brukerne møter flere utfordringer enn det de allerede har.

VIL HJELPE: Arifa Latif Akhtar forteller om en hektisk periode som ansatt i NAV. Foto: Privat

Akhtar sier hun ikke har full oversikt over sine egne arbeidstider nå, men at både arbeidstid og arbeidsmengde varierer fra dag til dag.

– Jeg er selvfølgelig bekymret for arbeidssituasjonen, men jeg tror nok at ledelsen har veldig god kontroll på den biten. Og vi ansatte føler oss ivaretatt på en veldig god måte.

Dette bekrefter hennes enhetsleder:

– Jeg kan bare si at NAV Alna klarer situasjonen som det er nå, men så vet jeg det er sprengt andre plasser i NAV. Vi vet ikke hva som skjer fremover. Bare forrige fredag er allerede utdatert i dag, men foreløpig har vi en ressurssituasjon som vi klarer. Vi må rett og slett jobbe på en alternativ måte, og vi er mektig imponert over hvor raskt de ansatte har klart å omstille seg.

Publisert: 22.03.20 kl. 20:48

