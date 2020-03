STRENGT: Etter coronaviruset virkelig begynte å spre seg har flere land lagt ned innreiseforbud for flere nasjonaliteter. Foto: MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE / H / MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE

Flere land med innreisebegrensinger for nordmenn

Flere land har innreisenekt for forskjellige nasjoner grunnet covid-19. Skulle dette føre til problemer på utenlandstur er det ikke sikkert at reiseforsikringen kan hjelpe deg.

Tidligere i uken meldte Reuters at blant annet nordmenn har fått visumpåbud i Vietnam, og natt til torsdag gikk USAs president Donald Trump ut og sa at de nå stenger grensene for alle europeere i 30 dager, med unntak av Storbritannia.

På IATA sin innreiseoversikt kommer det frem at også Turkmenistan nekter nordmenn innreise. I tillegg kommer det frem at flere land ikke tillater reisende som har vært innom andre land, noe som også kan ramme nordmenn på tur i utlandet.

– Dette med innreisenekt er en uvanlig situasjon vi sjelden har befatning med. På generelt grunnlag dekkes dette ikke av reiseforsikringen, dersom man ikke kommer inn i et land på grunn av dette. I slike tilfeller anbefaler vi å kontakte enten flyselskap eller reisearrangører, sier kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikringer, Andreas Bibow Handeland, til VG.

Kan få erstatting ved mellomlanding

Han presiserer at reiseforsikringen vil dekke avbestilling dersom du har bestilt reise og norske UD og FHI i ettertid anbefaler at du ikke reiser til det aktuelle området, som for eksempel Italia.

Ifølge Handeland har man da 14 dager på å avbestille turen etter at reiserådet utstedes – uavhengig av når reisen skal finne sted. Men han legger til at reiseforsikringen kan også hjelpe dersom man er på reise og skal innom et land med innreiseforbud på vei hjem.

– Er det folk på en reise som ble igangsatt før innreisenekten kom, vil forsinkelsesdekningen i reiseforsikringen tre i kraft. Den vil dekke merkostnader til transport på inntil 3000 kroner til transport uavhengig av om det er bil, båt eller fly, hvis man ikke rekker reisen videre ved en mellomlanding på grunn av innreiseforbudet, sier han.

I tillegg vil man ifølge kommunikajsonsrådgiveren få dekket nødvendig overnatting.

– Men sitter du hjemme og skal til et land som nå har fått innreisenekt dekkes ingenting gjennom reiseforsikringen, legger han til.

Tryg fraråder utenlandsreiser

Onsdag formiddag gikk forsikringsselskapet Tryg ut og frarådet nordmenn å reise til utlandet i frykt for at de blir strandet.

– I verste fall kan man bli sittende fast ute i verden dersom landet man oppholder seg i stenger ned flyplasser eller andre transportmuligheter, sa kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til NTB.

Han la til at reiseforsikringen ikke gjelder for dem som reiser til områder Norske myndigheter fraråder reise til.

– Selv med reiseforsikring er du altså uten forsikringsdekning dersom noe skulle skje med deg. Du må selv dekke alt hvis du blir syk, trenger legehjelp, ved tyveri eller egenandelsdekning for leiebil, sa Irgens da.

