ØVELSE: Forsvaret har skjerpet sine rutiner for å hindre eventuell spredning av sykdom i forbindelse med coronautbruddet Foto: Forsvaret

Hæren innfører coronatiltak: – Holder en meter avstand til hverandre

Hæren har skjerpet sine rutiner og innført tiltak for å sikre seg mot coronasmitte.

Nå nettopp

Denne uken startet den store Nato-øvelsen Cold Response 2020. Hæren er samlet i Nord-Norge og har vertsansvar for over 3000 allierte, i tillegg til sine egne 8000 ansatte og vernepliktige.

Blant landene som deltar på øvelsen er USA, Sverige, Nederland, Frankrike, Belgia, Danmark og Tyskland.

– Vi har innført en rekke lokale i tråd med Forsvarets sanitet og Forsvarsstaben sine føringer for å begrense mulig coronasmitte, opplyser kommunikasjonssjef i Hæren Oberstløytnant Per Espen Strande til VG.

Det var TV2 som først omtalte saken.

Blant annet er det innført enkle tiltak som går på god hånd- og hostehygiene. Men også mer drastiske, som å holde en meters avstand til andre personer.

– Tiltakene er innført for at vi skal kunne opprettholde vår operative evne.

– Vi er en stor aktør og vi ønsker heller ikke å bidra til smitte og spredning i samfunnet, fortsetter Strande.

Under øvelsen må soldatene også sitte med en stol mellom seg når de spiser middag.

– Det er for å holde en viss avstand til hverandre. Middag blir servert som normalt, men det er kjøkkenpersonell som legger opp mat på tallerken. I resterende måltider blir det gitt ut matpakker.

Middagstiden er også blitt utvider, slik at man unngår at for mange oppholder seg i samme rom samtidig.

Også fellesareal og rom er stengt ned. Det innebærer også treningsfasiliteter, ifølge Strande.

Totalt 56 personer er bekreftet smittet i Norge, mens på verdensbasis er over 95.000 smittet av viruset.

Publisert: 05.03.20 kl. 03:38

