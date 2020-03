TREKKER SEG: Senator Elizabeth Warren trekker seg i nominasjonskampen. Foto: Patrick Semansky / AP

NYT: Elizabeth Warren trekker seg

Senator Elizabeth Warren planlegger å trekke seg torsdag fra demokratenes nominasjonskamp, melder New York Times.

Warren har ikke selv bekreftet at hun går av, men ifølge den amerikanske avisen skal hun om kort tid kalle inn sine medarbeidere til et møte for å orientere om situasjonen.

Elizabeth Warren måtte tåle slag etter slag på supertirsdag. Hardest var nederlaget i hjemstaten Massachusetts.

Knust i egen hjemstat

Mens Joe Biden kunne juble for seier i delstat etter delstat, og Bernie Sanders vant i den viktige delstaten California med flest delegater, måtte Elizabeth Warren takle det ene nederlaget etter det andre.

Hjemme i Massachusetts, der hun er senator, ble hun knust av både Biden, som vant, og Sanders.

– Hun har gjort det fryktelig dårlig, tredjeplass i sin egen hjemstat, noe som er jevngodt med ferdig. Det tror jeg også hun er, men det spørs om hun like forbannet kommer til å fortsette, sa USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, til VG etter nederlaget.

– Nattens største taper er utvilsomt Elizabeth Warren, som ikke vant en eneste stat, og som klarte å komme på tredjeplass i sin egen hjemstat Massachusetts. Det er et såpass klart signal fra velgerne at det er rart om hun ikke kjenner sin besøkelsestid, og kaster inn håndkleet, skrev VGs kommentator Anders Giæver.

Også president Donald Trump trodde valgkampen var over for Warren etter supertirsdag:

– Hun kom ikke engang i nærheten av å vinne i sin egen hjemstat. Vel, nå kan hun bare sitte ned med sin ektemann å ta seg en kald øl, skrev han på Twitter.

Publisert: 05.03.20 kl. 16:50

