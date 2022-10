OMSTRIDT: I et miljø som jobber mot det norske barnevernet, er Rune Fardal en hovedperson. På ett år han fikk han inn over en halv million kroner i donasjoner.

Fardal ut mot kritikken: − Målet er antagelig å få meg i fengsel

Barnevernsaktivisten Rune Fardal (63) sier at VGs omtale av ham er en massiv «drittpakke». Han mener hans virksomhet belyser offentlige overgrep. – Foreldre trenger min kunnskap, sier Fardal.

– Målet er antagelig å få meg i fengsel, sier Fardal om VG og Faktisk.no på sosiale medier denne uken.

Søndag avdekket VG og Faktisk.no hvordan den bergensbaserte aktivisten de siste 20 årene har bygget opp et nettverk med ett klart mål:

Å krige mot barnevernet.

Med sin forening skal Fardal hjelpe desperate foreldre – som kjemper for å få barna tilbake fra barnevernet.

– Flertallet av de jeg hjelper, er fornøyde. Problematiserer man alt, vil man helt sikkert finne noe som ikke er i henhold til en eller annen formalitet, sier han til VG.

Motivasjonen har aldri vært å tjene penger, men å hjelpe, understreker Fardal.

OMSTRIDT: VG og Faktisk.no har i flere år gransket Norges mest omstridte barnevernsaktivist, Rune Fardal, sin virksomhet.

– Livet mitt er å hjelpe folk

Målet med virksomheten er å spre informasjon om offentlige overgrep, sier Fardal:

– Livet mitt er å bistå og hjelpe folk. Jeg vet at svært mange foreldre trenger min kunnskap og kompetanse, sier han.

I et stort miljø på nett som kjemper mot norsk barnevern, er den tidligere bedrageridømte 63-åringen en hovedperson.

Gjennom sin TV-kanal på nett eksponerer han barn i livskrise i kampen mot det norske barnevernet.

Fardal har utlevert godt over sårbare barn på nett med sensitive opplysninger, viser VG og Faktisk.nos kartlegging.

Foran titusenvis av seere i det norske antibarnevernmiljøet har han spredd informasjon om barnas diagnoser, voldsopplevelser og barnevernshistorikk.

Jurister mener praksisen, der Fardal kringkaster sårbare barn i kampen mot barnevernet, fremstår som ulovlig.

BEKYMRET: Advokat med møterett for Høyesterett, Jon Wessel-Aas, mener at Rune Fardal driver med en juridisk farlig praksis.

Fardal selv sier at han aldri har fått meldinger om at det han gjør er ulovlig.

Men etter VG og Faktisk.nos avsløringer beklager Fardal til et av barna han har eksponert, Thea.

– Beklager fullt og helt

Hun fortalte sin historie i VG søndag:

Thea ble utsatt for grov mishandling av faren sin, ifølge en dom.

Men i sosiale medier la Rune Fardal ut en video med en helt annen historie: At Thea ble tatt av barnevernet «uten grunnlag».

– Som et barn på 13 år hadde jeg ikke noe jeg skulle ha sagt. Jeg måtte bare se på at løgner om meg ble spredd, med navn og alt, sier Thea i VG.

I år etter år måtte Thea leve med at farens historie, som Fardal formidlet, ble trodd.

Hun mistet venner. På et tidspunkt ville hun ikke leve lenger.

STORE KONSEKVENSER: Thea husker at hun hele barndommen ble utsatt for psykisk og fysisk vold. Men Rune Fardal spredde en helt annen versjon av historien om henne.

Nå har Fardal slettet videoen om Thea. Kanskje den aldri skulle vært publisert, sier Fardal i dag:

– Jeg kan ikke snakke for alle barn, men når det gjelder hennes sak, kan jeg beklage fullt og helt.

– Barn kommer hjem

Likevel mener Fardal at foreldrenes barnevernshistorier må deles for å belyse offentlig overgrep.

– Jeg representerer foreldrenes syn, ikke fordi de alltid har rett, men fordi de har rett til å få frem sitt syn.

Samtidig medgir han at han har bistått og eksponert foreldre tidligere, som han ikke ville gjort i dag.

– Man lærer så lenge man går. I dag ser jeg kanskje mer an hvem jeg hjelper.

EGEN KANAL: På nett sprer Rune Fardal sensitive opplysninger om barn.

Fardal hevder at han får henlagt foreldres barnevernssaker gjennom å blant annet eksponere sakene, og fokusere på menneskerettigheter.

– Jeg får henlagt barnevernssaker, og mange barn kommer hjem, sier Fardal.

I sine kommentarfelt hylles Fardal som en hjelper som forandrer barnevernet. Noen foreldre VG har snakket med, sier også at de er fornøyde med hans bistand.

I oktober er Fardal en av de første talerne på konferansen til «Nordisk komité for menneskerettigheter». Til applaus presenteres han der som en som har «har fått, og fremdeles får, henlagt barnevernssaker».

Mener Fardal fikk henlagt saken

Selv om fagpersoner og foreldre advarer, har enkelte familier opplevd at Fardals eksponering drar barnevernssaken i positiv retning.

Barn VG har snakket med forteller at de føler at Fardal har presset og utlevert dem.

Men det er også enkelte barn som er takknemlige for at historien deres er blitt fortalt på Fardals kanal.

VG og Faktisk.no har vært i kontakt med en far som mener Fardal løste barnevernssaken hans, uten å ta betalt for det.

– Rune laget et innslag på Familiekanalen, og så fikk jeg plutselig beskjed fra Barnevernet om at barnevernssaken var avsluttet. De ville ikke lenger treffe meg, sier faren.

Fardal anslår at han har vært involvert i 300 til 500 barnevernssaker.

– Jeg har et rykte ute på sosiale medier, og da passer barnevernet seg, rett og slett, sier Fardal.

– Støttes av mange

Han forklarer at han sitter på andre verktøy enn for eksempel en advokat.

– Med kamera er jeg nok mer konfronterende mot barnevernet. Jeg har ingen tittel noen kan ta fra meg. Veldig mange støtter mitt arbeid.

BERGEN TINGRETT: Rune Fardal måtte møte i retten før sommeren etter å ha ærekrenket en sakkyndig psykolog.

Gjennom sin forening Familiekanalen tjener Fardal penger på praksisen.

Fardal ikke har hatt betalt skatt siden 2015, ifølge skattelistene.

Men på ett år, i 2019, har Fardal fått inn over en halv million kroner i donasjoner.

VG og Faktisk.no har avdekket hvordan Rune Fardal har brukt donasjoner som har kommet inn til foreningen til private formål – som trening, Netflix og tipping.

Fardal innrømmer at det har skjedd, men fastholder at mesteparten av donasjonene går til hans foreningen.

– Jeg har et høyere mål, så blir det noen omkostninger for å nå det målet. Når jeg ser at folk får barna sine hjem, kan ikke det prissettes.

Han fortsetter:

– Jeg føler at jeg leverer det produktet folk forventer, og derfor støtter de meg.

Han understreker at han ikke bistår familier for å tjene penger.

– Da hadde jeg funnet på noe annet. For dette fører med seg at dere kommer på døren, og det er en belastning. Jeg synes det er helt ok. For jeg utfordrer folk daglig. Da må jeg tåle å få det samme tilbake.

– Massiv og ensidig

I en video på YouTube, publisert denne uken, sier Fardal til sine følgere at «i forsøket på å sverte meg, er det ikke noe som sperrer for VG».

Han mener at VG dekker over overgrepene som skjer mot familier:

– Men de skal ta de som avslører barnevernets overgrep, sier han.

VGs «drittpakke» er «massiv og ensidig», mener Fardal.

Han reagerer på fraværet av stemmene til de «tusenvis av mennesker jeg har hjulpet», sier han.

– Kjernen i dette er at to journalister, en i VG og en i Faktisk.no, angriper én person, meg, på alle mulige, tenkelige måter.

Han fortsetter:

– Media skulle være den femte statsmakt som skulle beskytte oss mot overgrep fra staten. Det er så råttent alt sammen.