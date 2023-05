Signalfeil rettet men fortsatt forsinkelser i togtrafikken

20 linjer var berørt av feilen, blant annet Flytoget, men nå er den rettet, men det er fortsatt forsinkelser.

Det melder Bane NOR på sine nettsider.

– Dette er en type situasjon som rammer ganske bredt, med mange linjer og mange strekninger som er berørt, sier Harry Korslund, pressevakt i Bane NOR, til VG.

Han opplyser om at det er snakk om en feil, av ukjent årsak, i fjernstyringssystemet.

– Feilen skal nå være rettet for de fleste av de berørte toglinjene, sier Korslund til NTB i 16.25-tiden.

Forsinkelsene skyldtes en feil på et system som heter Visual Control System som er knyttet til trafikkstyringssentralen i Oslo.

Ifølge Korslund ble togene beordret om å stoppe og stå stille mens feilen ble utbedret.

Fremdeles er det likevel forsinkelser på Kongsvingerbanen som følge av en signalfeil mellom Haga og Rånåsfoss. Der kommer Bane Nor med en ny oppdatering klokken 17.30.

SITTER FAST: Bodøværingen Tom E. Kristiansen sitter fast med Flytoget rett nord for Lillestrøm.

Bane Nor melder nå at det er stengt ved Lillestrøm pga. en feil på kommunikasjonssystemet. Vi jobber med å rette feilen, men dette vil ta tid. Bruk annen transport om du kan, melder de.

Tom E Kristiansen fra Bodø ble rammet av signalfeilen.

– Vi kom med Flytoget fra Gardermoen og toget stoppet rett nord for Lillestrøm stasjon. Vi har stått her i 10–15 minutter og venter på at toget skal komme seg inn på stasjonen. Der må vi over i taxi for å komme til Oslo, fikk vi opplyst av togleder, sier han til VG.

LINJER: 20 linjer er berørt av feilen.