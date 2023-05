Nakenbilder av norske mindreårige spres på Telegram – tre pågrepet

Medlemmer deler bilder av norske jenter, uten deres samtykke, i chattegruppen. Flere av jentene er mindreårige.

VG har undersøkt Telegram-gruppen over tid. På det meste hadde gruppen over 9000 medlemmer.

Medlemmene deler og etterspør eksplisitt innhold tatt fra blant annet norske OnlyFans-kontoer og private bilder.

Men det deles også private bilder og videoer av kjendiser – og mindreårige, norske jenter.

Ifølge VGs undersøkelser har det siden mars blitt delt tusenvis av bilder og videoer av seksuell karakter i kanalen. I gruppereglene spesifiseres det at medlemmer som ikke bidrar til å dele bilder, vil bli kastet ut.

Bildene som deles i gruppen viser alt fra nakne pupper, rumper og underliv til oralsex og videoer av sex.

Politiet i Trøndelag har fått tips om saken og etterforsket den siden april. Dette sier de nå om saken:

Totalt tre personer er pågrepet. Politiet utelukker ikke at det kan bli flere.

To av dem er fra Trøndelag og ble pågrepet i slutten av april. De er siktet for deling av seksualiserende bilder uten samtykke, av barn under 18 og for heleri, fordi politiet mener de sitter på bilder som fra før var ulovlig delt.

Begge disse sitter nå i politiets varetekt.

Den tredje personen er en mann fra Østlandet som ble pågrepet onsdag, siktet for å ha hatt noe å gjøre med filer som viser overgrep mot barn og/eller seksualiserer barn, og deling av slikt materiale i den aktuelle Telegram-gruppen.

Politiet vil avhøre ham i dag og be om at også han varetektsfengsles.

Politiet bruker store ressurser på å etterforske saken og får bistand fra Kripos.

Avhør av involverte personer pågår, blant annet av personer som er fornærmet i saken.

– Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å si noe om hva de pågrepne personene har forklart i avhør eller hvordan de stiller seg til siktelsen, skriver politiet i pressemeldingen.

Skjermdumper som VG har fått tilgang til, viser at flere medlemmer har kommentert at enkelte av jentene som er avbildet «ser veldig unge ut». Andre ber spesifikt om bilder av jenter under 18 år.

I en kommentar til en video som er delt i gruppen, skriver en bruker:

«Deff under 06 Deff under 06 Definitivt født senere enn 2006.men vi fakker med et vi fakker med etVi liker det. ».

Administratorene av gruppen tilbyr «VIP-tilgang» og «megafiler» til betalende brukere, og har utlyst konkurranser med pengepremier. Det har også blitt opprettet reservekanaler dersom gruppen skulle bli stengt.

Hvorvidt det er tatt betalt for innhold, er blant tingene politiet nå undersøker.

VG har gjentatte ganger de siste ukene kontaktet Telegrams presseteam for å stille spørsmål om hvorfor gruppen fortsatt er åpen, og hvorvidt de tillater at slikt innhold blir spredt i deres kanaler.

De har ikke besvart våre henvendelser.

Politiet anbefaler å anmelde

Politiet i Trøndelag skriver nå at de på generelt grunnlag oppfordrer personer som blir utsatt for ulovlig bildeling om å anmelde det til politiet og å ta bevis, som skjermbilder.

– Ulovlig deling av seksualiserende bilder uten samtykke er et økende samfunnsproblem og har potensielt store konsekvenser for de fornærmede. At det er mindreårige som kan være rammet, og at det kan ha skjedd mot betaling, gjør dette til en sak politiet ser alvorlig på, sier påtaleansvarlig Suzanne Molund i pressemeldingen.

