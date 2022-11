Stoltenberg etter at missil traff Polen: − Dette er ikke Ukrainas skyld

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at det tyder på at det var et ukrainsk missil som traff Polen. Likevel mener han Russland må bære ansvaret.

– Det er ingen indikasjoner på at det er et resultat av et bevisst angrep, sier Stoltenberg etter krisemøtet i Nato som ble holdt etter at Polen ble truffet av et missil tirsdag og to mennesker ble drept.

– Våre innledende analyser tyder på at dette kan ha vært en ukrainsk missil skutt opp for å beskytte ukrainsk territorium, sier han videre.

Han understreker likevel:

– Dette er ikke Ukrainas skyld. Russland bærer til syvende og sist ansvaret etter at de fortsetter å drive en ulovlig krig mot Ukraina, sier han.

Dette har skjedd:

Klokken 15.40 tirsdag traff et missil landsbyen Przewodów øst i Polen rundt seks kilometer fra grensen til Ukraina. To personer ble drept.

Det har vært uklart om det var et eller to missiler som traff, hvem som sto bak oppskytingen og hvorvidt det var snakk om et angrep eller et uhell.

Under pressekonferansen etter Natos krisemøte, sier Jens Stoltenberg at det så langt tyder på at missilet var ukrainsk, og var skutt opp for å beskytte seg mot russiske angrep.

De første meldingene etter at missilet traff, tydet på at det var snakk om et russiskprodusert missil. Polen innkalte til krisemøter i Nato.

Frykten var at man sto overfor en alvorlig opptrapping, der Nato ble direkte trukket inn i en krig mot Russland. Onsdag formiddag sier Polens president Duda selv at det mest sannsynlig er et ukrainsk luftvernmissil som står bak eksplosjonen og har truffet Polen ved et uhell.

FLERE HØRTE SMELL: Lokale vitner beskriver i polske medier at de hørte smell fra da missilet traff i den polske byen Przewodów.

Stoltenberg: Viser at krigen fortsatt fører til farlige situasjoner

Stoltenberg understreker at Russland må stoppe krigen, og gjør det klart at Nato vil fortsette støtten til Ukraina. Samtidig uttrykker han alliansens kondolanser etter at to personer mistet livet da missilet traff.

– Har dette vært det mest anspente øyeblikket så langt?

– Jeg er alltid forsiktig med å rangere ulike hendelser, men dette viser at krigen i Ukraina fortsatt fører til farlige situasjoner, sier Stoltenberg.

– Bør allierte gjøre mer ved grensene?

– Dette er under fortløpende vurdering, men vi har ingen indikasjoner på at dette var et resultat av et bevisst angrep eller at Russland planlegger militære handlinger mot allierte.

Tror ikke det er et angrep

Førsteamanuensis Paal Sigurd Hilde ved Forsvarets høgskole sa tirsdag til VG at han tror dette åpenbart dreier seg om et uhell, og mener at missilet ikke ville truffet slik dersom det var slik at Russland virkelig gikk til angrep.

Analyser av missilene tyder på at det er luftvernmissiler av typen S-300. Disse kan ikke skytes så langt at det kan være et russisk angrep, fastslår militærekspert Per Erik Solli fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

UNDERSØKER STEDET: Kriminalteknikere undersøker stedet der missilet traff polsk jord.

I så fall er de mest sannsynlig skutt opp for å skyte ned et russisk missil som angrep Ukraina, ifølge Solli. Alternativene er da at det enten har bommet på målet og ved et uhell landet i Polen, eller at det kan skyldes en teknisk feil.

Også Polens president Andrzej Duda, USAs president Joe Biden og det russiske forsvarsdepartementet har i forkant av Nato-pressekonferansen uttalt at de mener missilet var ukrainsk.

Flere lokale vitner nær treffstedet hørte smell fra eksplosjonen tirsdag kveld. Noen har hørt ett smell, mens andre har hørt to.

– Jeg bor 300 meter unna eksplosjonsstedet. Jeg var på balkongen min og jeg så den ikke fly, men hørte en eksplosjon, først en, så en annen. Det var fortsatt ganske lyst ute, forteller en av dem til den polske avisen Super Express.