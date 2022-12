Slåssing, fyll og bråk en rekke steder i landet

Fem minutter senere melder politiet i Møre og Romsdal at beruset mann i slutten av 30 årene ble bortvist fra sentrum etter å ha dyttet til en annen mann i ryggen inne på et utsted.

Like før midnatt var politiet i Kristiansand igjen på oppdrag da en beruset person stjal en veske fra annen gjest på utested. Vesken kom til rette, men var ødelagt. Det ble en natt på arresten for vesketyven.

Like etter midnatt sto Tvedestrand og Evje for tur. Der var det henholdsvis en kranglete og vanskelig gjest på et utested – og en som anmeldes for ordensforstyrrelser og for forulemping av offentlig tjenestemann, samt trusler.