PRAKTIKER OG HJELPSOM: Folk som kjente Ronny Melby (46) beskriver ham som en praktiker av rang, og som veldig hjelpsom. En kamerat har delt dette bildet fra et hengerprosjekt de hadde sammen.

Familien til Ronny Melby (46): − Enormt tomrom og savn

I tre uker levde Ronny Melbys familie i uvisshet om hva som hadde skjedd med ham. Nå er alt de håper på et endelig svar.

VG har vært i kontakt med avdøde Ronny Melbys mor og søster, som i tre uker levde i uvisshet om hvor han var og hva som hadde skjedd med ham.

Det svingte mellom håp og fortvilelse – frem til han ble funnet 20. oktober, etter at politiet bestemte seg for å gjøre nye søk. Men fortsatt vet de ikke hva som har hendt.

– Det siste håpet vi har nå, er at vi kan få et endelig svar på hva som faktisk har skjedd med ham, skriver moren Sølvi Melby til VG via datteren Britt Demiral.

Hun beskriver sønnen som god, snill og omsorgsfull, og forteller at de sammen har delt mange artige stunder og mye latter.

– Det blir et enormt tomrom og savn, sier moren.

ONKEL: Ronny Melby sammen med niesen sin, som han ifølge søsteren hadde et veldig godt forhold til.

En trøst at han ble funnet

Ronny Melbys søster, Britt Demiral, har skrevet flere Facebook-innlegg om broren etter at han forsvant.

– Jeg klarer ikke og vil ikke forstå. Det eneste som er en trøst i det smertefulle helvetet her, er at vi har funnet deg, skriver hun.

VG gjengir deler av innleggene hennes med tillatelse.

Hun roser oppfølgingen fra politiet og all innsatsen fra frivillige for å lete etter ham.

– Det å vite at så mange har vært involvert i å finne ham, har vært en trøst gjennom en så brutal ventetid.

– Kuleste storebroren

For søsteren har det imidlertid vært vanskelig å lese beskrivelsene av broren i mediene, som en som tilhørte et kriminelt rusmiljø. Det var langt ifra den Ronny hun kjente, og beskrivelsene var altfor snevre, mener hun.

– Han var den kuleste storebroren som tidlig lærte meg at det er bedre å be om tilgivelse enn tillatelse. Den artigste og mest omsorgsfulle onkelen som hjalp til med absolutt alt vi spurte om.

Hun beskriver ham som en blanding av Reodor Felgen og MacGyver med alle prosjektene han holdt på med i garasjen.

Humoren hans «passerte alle grenser», ifølge søsteren.

FUNNET DØD: Ronny Melby (46) er oppvokst i Sør-Trøndelag og har bodd i flere ulike bygder her. Siden 23. september hørte ingen fra ham.

Info Slik har saken utviklet seg Kvelden 23. september/natt til 24. september: Det siste sikre livstegnet fra Ronny Melby (46) ender et sted nær en bolig på Ulsberg. Her mener politiet det har skjedd en voldsepisode. 29. september: Politiet blir for første gang kontaktet av noen som er bekymret for Melby. De gjør noen undersøkelser samme dag, og drar blant annet til Ulsberg. 30. september–2. oktober: Det blir utført noen søk i løpet av helgen. Melby blir formelt meldt savnet 1. oktober. Etter hvert som dagene går, øker politiet på med folk som jobber med saken. 3. oktober: Politiet pågriper og sikter en mann for kroppsskade. De kraftsamler en etterforskningsgruppe og iverksetter fullt søk med utgangspunkt i den siktede mannens bolig på Ulsberg og utover i terrenget. Utover i uken hjelper Sivilforsvaret og frivillige til. 4. oktober: Politiet går ut i mediene med navn og bilde på Ronny Melby (46) fordi de ønsker tips i saken. 5. oktober: Politiet skjerper siktelsen til å gjelde vold med døden til følge. Den siktede mannen blir varetektsfengslet i fire uker i Trøndelag tingrett. Han nekter straffskyld. 20. oktober: Politiet finner Ronny Melby død på Ulsberg i Rennebu. Det går én dag før de sikkert kan bekreftet identiteten. 24. oktober: Mannen som var siktet for dødelig vold mot Melby, løslates fra varetekt, samtidig som politiet opplyser om at siktelsen mot ham vil bli endret. Vis mer

– Virket fint

Kjell Magnussen (63) ble kjent med Melby over bilsnakk på en bensinstasjon for seks-syv år siden – og de ble gode venner som etter hvert hadde daglig kontakt de siste årene, mens Melby bodde i Selbu.

– Det er en lettelse at han ble funnet, istedenfor å gå i uvisse. Nå går tankene mine til Ronnys familie, de aller nærmeste, sier kameraten.

Sist gang de traff hverandre, var på en butikk i Selbu midt i september en gang. Melby hadde flyttet fra Selbu, men var på besøk hos noen andre.

– Jeg syns bare det virket fint med han, sier Magnussen om det siste møtet.

SISTE SPOR: Det gikk 26 dager fra Ronny Melbys siste livstegn om kvelden eller natten 23. september på Ulsberg i Rennebu og til han ble funnet død et lite stykke unna.

– Håpet han skulle komme tilbake

Noen dager etter Magnussens siste møte med Melby, ringte moren hans for å høre om han visste noe om ham. Magnussen tenkte først at kameraten bare ville være litt for seg selv og klarne tankene.

– Det var ikke unaturlig for ham?

– Nei, det føler jeg ikke, sier Magnussen.

Men da Melby formelt ble meldt savnet, og saken fikk oppmerksomhet i pressen, slo det ham:

– Det gikk mer og mer opp for meg. Ganske tidlig tenkte jeg at han var borte. Men samtidig håpet jeg at han skulle komme tilbake, håpet at han ville dukke opp, sier kompisen.

– Tusenkunstner

Siden møtet på bensinstasjonen ble Ronny Melby og Kjell Magnussen gode venner. De hadde daglig kontakt så lenge Melby bodde i Selbu, enten på telefon, eller når de møttes hjemme hos Magnussen for å holde på med praktiske ting, som biler, reparering og oppussing.

– Du skal lete lenge etter en som er såpass blanding av en tusenkunstner og Petter Smart, sier Magnussen om Ronny.

Alt han kunne var selvlært, ifølge kameraten.

– Så hadde han holdningen til Pippi Langstrømpe: «Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt sikkert», sier Magnussen.

Tidligere nabopar: – En venn av oss

Frem til for et års tid siden var Melby nabo med ekteparet Mari (79) og Narve (78) Rognebakke i Selbu. Her bodde han med sin mor i omkring syv år.

Nå har naboparet fulgt ham i nyhetene – med den triste utgangen i forrige uke.

– Det som har skjedd er helt forferdelig. Helt forferdelig. Vi sørger, og synes dette er så vondt, sier det tidligere naboparet.

– Vi kjente ham veldig godt. Han var så hjelpsom og fantastisk flink. En praktiker, altså, sier Narve.

Ronny kom alltid bort for å slå an en prat da Narve klipte plen.

– Han har hjulpet oss med alt fra bil, plen, maling og traktor. Skifte lysrør, ramser den tidligere naboen opp.

Siktet mann løslatt

Siden Ronny Melby (46) ble formelt meldt savnet 1. oktober pågikk det en intens jakt både for å finne ut hvor han var og hva som hadde skjedd med ham. Det var viktig for politiet, fordi de lenge ikke kunne utelukke at han var i live, og ble holdt et sted mot sin vilje.

En mann som var siktet for å ha utsatt Melby for dødelig vold, ble mandag løslatt fra varetekt, samtidig som politiet opplyste om at siktelsen mot ham vil bli endret.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld.