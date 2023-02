PARKERINGSPLASS: På denne parkeringsplassen parkerte Svea og fikk ikke betalt parkeringen uten kontaktløst bankkort eller smarttelefon.

Svea (82) nekter å bruke kontaktløst: − Prinsipielt helskrullete!

NØTTERØY (VG) Svea Haarvig er på krigsstien mot parkeringsselskapet: – En faktura oppleves som et overgrep og en krenkelse, sier 82-åringen.

Julaften stilte hun sin gamle og velholdte Skoda på øvre nivå på Bellevuesenteret på Nøtterøy, da hun skulle innom apoteket.

Men parkeringsautomaten har hverken myntinnkast eller innstikk for bankkort. Den tar bare kontaktløst. Og det har ikke Haarvig.

– Dette oppleves som grov diskriminering av eldre som ikke ønsker å bli påpresset digitale løsninger, sier Tønsberg-pensjonisten til VG.

På nyåret fikk hun faktura i posten for parkeringsgebyret på ti kroner. Fakturagebyret var 49 kroner.

82-åringen betalte 12 kroner for brevgiro og en tier i porto for å få sendt brevet.

Men fakturagebyret ville hun ikke betale. Da fikk hun inkassovarsel.

PARKERINGSAUTOMAT: På automaten finnes hverken myntinnkast eller innstikk for bankkort.

Betalingsalternativer

Parkly tilbyr ulike måter på betale på for dem som parkerer på de 195 plassene på kjøpesenteret på Teie:

Med kort til automat

På nett innen 48 timer

Med Easypark-appen

Automatisk trekk på betalingskort

Faktura i posten – pluss fakturagebyr

Svea Haarvig har ikke kontaktløst – og vil ikke ha det.

– Dataekspertene sier det ikke er så trygt som bankene hevder. Det er en grunn til at det er blitt så mye svindel i det siste.

– Men da kan du betale på nett?

– Jeg har ikke nettbank heller. Jeg er veldig redd for å gjøre noe galt, for å taste feil eller snu tall når jeg er sliten, sier 82-åringen.

MOBILTELEFON: Svea har heller ikke en smarttelefon men en eldre Nokia.

Daglig leder i Parkly, Stian Bang, skriver i en e-post til VG at Parkly vet at det fortsatt er bilister, da særlig eldre, som opplever digital betaling som en utfordring.

– Vi tilbyr derfor et bredt utvalg av betalingsalternativer. Dersom en bilist ikke ønsker å benytte ett av disse alternativene, vil vi sende en faktura. Det er kostnader forbundet med slik betaling, og disse belastes kunden, skriver Bang.

– Eldre stenges ute

Haarvig mener Parkly bryter parkeringsforskriften, om at tilbudet skal være universelt utformet, forutsigbart og forbrukervennlig.

– En betydelig gruppe – eldre som ikke er på nett og de non-digitale – stenges ute fra å bruke disse parkometrene.

– Hvorfor mener du det er en krenkelse?

– Fordi de ikke respekterer at noen ikke vil ha kontaktløst. Det er en uberettiget og ubegrunnet sanksjon som man blir påtvunget.

Haarvig har vært i kontakt med parkeringsselskapet og kjøpesenteret, etter at hun bare betalte ti kroner av fakturaen på 59.

KAMERAPARKEIRNG: Ved innkjøringen til parkeringsplassen står kameraene som registrerer skiltet på bilen og når man kjører inn og ut.

Parkeringstilsynet opplyser til VG at kontantbetaling ikke er hjemlet i parkeringsforskriften, men i annet lovverk, som finansavtaleloven.

– Parkly arbeider i tråd med parkeringsforskriften, og mener at betalingsløsningene våre ikke bryter med finansavtaleloven. Vi vil gjerne at alle kunder skal være tilfredse, men planlegger for at enkelte av våre anlegg også i fremtiden vil være uten kontantbetaling på stedet, skriver daglig leder Bang.

LITEN SKRIFT: Ved innkjøringen står reglene for parkering med liten skrift og Svea mener ingen stopper for å lese dette.

– Dette er galskap

– Jeg fikk vite at jeg ikke bare kunne betale sjetteparten av regningen. Men det er Parklys egen skyld at jeg ikke fikk betalt i automaten.

– Det er ikke bare du som er en sær, gammel dame?

– Det er prinsipielt helskrullete at jeg ikke får betale med mynt eller bankkort. Det er derfor jeg tar kampen, for dette er galskap.

– Alle andre bruker kontaktløst?

– Ungdommen stormer inn med hodet først, men vi som har levd en stund, er ikke så godtroende, sier Svea Haarvig.

Hun har snakket med flere på sin egen alder om problematikken.

– En var på gråten og sa: Samfunnet nuller oss ut, vi eksisterer ikke lenger. Det skar meg i hjertet, sier Tønsberg-kvinnen.

DISKRIMINERING: Svea opplever betalingsløsningene som diskriminering av eldre.

En av ti over 60 år foretrekker å stikke kortet inn i terminalen fremfor å handle kontaktløst, viser en ny undersøkelse fra BankAxept.

Det tilsvarer mer enn 100.000 personer.

Ut mot fakturagebyr

– Frem til vi alle er digitale, må det finnes løsninger der folk får betalt for seg med kontanter eller med bankkort, sier leder for Senteret for et aldersvennlig Norge, Wenche Halsen til VG.

– I dette tilfellet tilbyr parkeringsselskapet å betale med giro?

– Men da må det ikke legges på ekstra kostnader som fakturagebyr.

Info Digital deltagelse Ni prosent av seniorene (over 60 år) bruker ikke internett eller digitale verktøy som smarttelefon, datamaskin eller nettbrett. I aldersgruppen over 80 år er andelen 28 prosent, som tilsvarer 67.000 personer.

Seniorer som samlet gruppe har svakere grunnleggende digitale ferdigheter enn den yngre befolkningen. Bruk og ferdigheter synker tydelig med økende alder.

Dette viser en rapport fra Kompetanse Norge om befolkningens digitale kompetanse og deltagelse, utgitt i mars 2021. Vis mer

Jurist i Forbrukerrådet Nora Wennberg Gløersen opplyser at det ikke finnes offisielle satser eller grenser for størrelsen på fakturagebyr.

– Forbrukerrådet har stor forståelse for at det føles urimelig å betale 50 kroner i fakturagebyr, når parkeringen koster en tier, sier Gløersen til VG.

Næringsdrivende kan kreve gebyr der det er avtalt med forbrukeren eller varslet om på forhånd – typisk på et informasjonsskilt.

Vil ha pristak

Forbrukerrådet arbeider for å få innført forbud mot fakturagebyrer på digitale fakturaer og pristak for papirfakturaer man får tilsendt i posten.

Parkeringstilsynet opplyser at bestemmelsen om universell utforming handler om tilgang til betalingsautomat, betjeningshøyde, lyd og lys.

– Men selv om betalingsløsningen ikke strider mot parkeringsforskriften, er det ikke forbrukervennlig hvis de ikke tar imot et lovlig betalingsmiddel som kontanter, sier rådgiver i tilsynet Halgeir Jansen.

– Kontaktløst tryggere

– Vi vil hevde at tæpping faktisk er tryggere, sier kommunikasjonssjef i BankAxept Hege Steinsland om å bruke kontaktløst.

Beløpsgrensen for kontaktløs «tæpping» er 500 kroner hver gang.

Steinsland sier at når du ikke taster PIN-koden, kan ikke tyver spionere på deg mens du taster PIN i terminalen.

– I tillegg er det lagt inn sperre for bruk over et visst beløp over et par dager. Det betyr at du må inn med PIN, når denne summen overstiges.

Steinland sier også at du vil få pengene tilbake for eventuell svindel, om du melder til banken at kortet ditt er stjålet.