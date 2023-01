BORTE: Marie Sæther Østbø ble sist sett i Sedgefield i Sør-Afrika. Dette bildet er tatt under leteaksjonen i 2018.

Mann mistenkt for å ha drept Marie Sæther Østbø (20) i Sør-Afrika i 2018

Kripos har flere ganger reist til Sør-Afrika på jakt etter svar på hva som skjedde med 20-åringen. Nå har de identifisert en mistenkt.

Det var den 18. april for fem år siden at Marie Sæther Østbø forsvant i Sedgefield i Sør-Afrika.

20-åringen fra Stavanger var på reise sammen med en venninne fra studiene på den anerkjente skolen Sciences Po i Toulouse i Frankrike, da hun ble meldt savnet.

Stavanger Aftenblad melder torsdag at en navngitt mann nå er mistenkt for å ha drept henne.

Sør-Afrikansk politi mente tidlig at hun trolig hadde druknet, men Kripos mener det nå er sannsynlighetsovervekt for at hun ble utsatt for noe kriminelt, skriver de.

Kripos har ifølge avisen flere ganger vært i Sør-Afrika for å bistå lokalt politi. I høst var de på ny tur for å gjennomføre avhør.

-- Informasjon som kom frem i avhørene styrker mistanken mot en person. Han har status som mistenkt i saken. Mistenkte er en sørafrikansk mann som oppholdt seg i Sedgefield da Østbø forsvant. Han var en løsarbeider som i april 2018 hadde strøjobber i området, sier politiadvokat Anette Berger i Kripos til Aftenbladet.

Hun understreker overfor avisen at de ikke har konkludert noe i saken, og at Østbø fortsatt har status som forsvunnet.

– Vi kan ikke med sikkerhet si hvor hun ble av eller hva som skjedde med henne. Mistenkte er også død. I denne saken mangler to svært viktige kilder til opplysninger, sier politiadvokaten.

Til Aftenbladet sier en av bistandsadvokatene til foreldrene til Østbø at de er takknemlige for Kripos sitt arbeid. Anne Kroken sier på vegne av faren til Østbø at de ønsker å få så mye informasjon som mulig.

– Han har aldri slått seg til ro med at datteren ble utsatt for en ulykke, som var det lokale politiets hovedteori. I perioder har han vært veldig frustrert over ikke å få gehør for dette. Han har også vært frustrert over at dette har tatt lang tid, sier Kroken.