MOTTOK HELSEHJELP: Mannen som er siktet for dobbeltdrapet på Otta hadde vært i kontakt med helsepersonell samme dag som drapene.

Dobbeltdrapssiktet på Otta: Fikk forsvarlig helsehjelp

Den dobbeltdrapssiktede mannen var i kontakt med helsetjenesten en rekke ganger i dagene før drapene. Hjelpen han fikk, var forsvarlig, mener tilsynsmyndigheten.

Ekteparet Odd (88) og Herma (83) ble drept i sitt eget hjem på Otta i Innlandet 1. august i fjor.

Både Sel kommune og Sykehuset Innlandet, som begge ga mannen helsehjelp, varslet helsetilsynet om hendelsen etter drapet.

Statsforvalteren i Innlandet, som har vurdert om mannen som er siktet for dobbeltdrap på Otta sommeren 2021 fikk forsvarlig helsehjelp, har konkludert med at han gjorde det.

Samme dag som drapene ble begått, var han i kontakt med helsepersonell, skriver statsforvalteren.

Voldsrisiko ble vurdert

– Til tross for at man i ettertid kan se at det var tegn som pekte i retning av at pasienten var i ferd med å bli dårligere av sin psykiske lidelse, kan man ikke forvente at helsepersonellet i tiden før hendelsen burde forstått hvor alvorlig forverringen ville bli, eller at dette kunne føre til en alvorlig voldshendelse, skriver de i sin vurdering.

Avgjørelsen fra statsforvalteren viser blant annet at mannen var innlagt i juli, og at voldsrisikoen ble vurdert som lav da. 21. juli, drøyt halvannen uke før drapene, ble han skrevet ut.

Etter dette var han i kontakt med helsetjenesten minst tre ganger.

– Statsforvalteren finner at pasienten har fått forsvarlig oppfølging fra helsetjenesten og at samhandlingen mellom de som har gitt helsehjelp har vært forsvarlig, skriver de.