MÅTTE I FENGSEL: 66 år gamle Øyvind er tilbake i Sarpsborg etter å ha sonet fengselsstraff for en fem år gammel fartsbot.

Øyvind (66) ble løslatt på Riksadvokatens ordre

SARPSBORG (VG) 66 år gamle Øyvind mottok sosialhjelp og bodde i en kommunal trygdebolig. Så ble han sendt i fengsel for å sone tyve dager for en ubetalt fartsbot.

– Jeg ble veldig overrasket da innkallingen kom i postkassen, men tenkte at det ikke nyttet å protestere, sier han til VG.

21. oktober i fjor meldte Riksadvokaten at mange som har sonet i fengsel fordi de ikke har klart å betale bøtene sine, kan ha gjort det på manglende grunnlag.

Riksadvokaten beordret umiddelbar løslatelse av alle som satt i fengsel for ubetalte bøter, og samme dag kunne 22 innsatte spasere ut norske fengselsporter.

BLE LØSLATT: Øyvind (66) er en av 22 bøtesonere som ble løslatt etter ordre fra Riksadvokaten i fjor høst.

66-åringen fra Sarpsborg var en av de 22. Han ble løslatt fra Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg, etter å ha sonet ti dager av straffen på 20 dagers fengsel.

– Beskjeden jeg fikk var at de ikke hadde lovhjemmel for å holde meg i fengsel, og at jeg skulle løslates med en gang. Ingen flere detaljer, bare at jeg måtte følge med på nyhetene. Det tok bare 35 minutter før jeg var ute, så du kan si at jeg ble kastet i fengsel, og kastet ut igjen.

Han ønsker ikke etternavnet sitt offentliggjort, fordi han ikke ønsker å bli søkt opp på nettet. Man han sier han sitter med mange spørsmål etter det han har opplevd.

– Jeg lurer jo på om jeg har ferdigsonet boten nå, om den er oppgjort. Og om soningsoppholdet vil bli fjernet fra rullebladet mitt. Vil jeg få en beklagelse, og erstatning? Jeg håper jeg vil få svar, sier han.

Info Dette er saken 21. oktober i år meldte Riksadvokaten at beslutningene om å sende folk i fengsel for ubetalte bøter i mange tilfeller har vært tatt uten at loven har vært fulgt. En stor kartlegging avdekket at det har vært en utbredt praksis at vedtak om soning er tatt av politiansatte alene, uten at påtalemyndigheten – en politiadvokat eller politifullmektig – har vært involvert. Det er i strid med loven. Loven slår også fast at en person som ikke har betalingsevne ikke kan sendes til soning for en ubetalt bot. Hvis personen ikke har betalingsevne, må soning begrunnes i såkalte «allmenne hensyn». Tall VG har innhentet fra politidistriktene viser at over 4000 personer ble innkalt til soning av subsidiær straff i perioden fra 1. oktober 2015 til 20. oktober 2022. I forrige uke ble det kjent at Riksadvokaten foreslår at alle som antas å ha sonet uten at det forelå en gyldig beslutning om fullbyrding av bøtestraff, skal kontaktes, slik at de kan søke erstatning. Dette skal gjelde personer som er berørt av feil etter 1. oktober 2015. Vis mer

66-åringen har tidligere vært leder i et entrepenørselskap og hatt flere jobber i byggebransjen. I perioder tjente han gode penger, men så begynte livet å butte imot.

På slutten av 90-tallet slet han med å betale et stort skattekrav etter et utenlandsopphold, og han opparbeidet seg etter hvert stor gjeld.

Høsten 2020 fikk han påvist kreft i høyre øye. Øyet måtte fjernes, og på grunn av inngrepet har han fått sterkt nedsatt syn på det andre øyet. Dette øker risikoen for å falle, og de siste årene er han blitt avhengig av rullator.

– Jeg har bare 40 prosent syn på det friske øyet, sier han.

UTSIKT FRA CELLA: Dette er utsikten fra en celle i det nye bygget hos Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg. Bildet er tatt i 2017.

Loven slår fast at en person uten betalingsevne ikke kan sendes til soning for ubetalte bøter, med mindre det foreligger såkalte «allmenne hensyn».

Øyvind mottok hjelp til livsopphold og bodde i en kommunal trygdebolig i Sarpsborg da han ble innkalt til soning. Det gjør han fortsatt.

I perioder har han fått mathjelp fra Frelsesarmeen.

– Jeg hadde ingen midler da jeg måtte i fengsel. I dag står det 20 kroner på kontoen min, sier 66-åringen, og viser oss statusen i mobilbanken.

ØYE-PROTESE: Etter å ha fått påvist kreft i det høyre øyet måtte 66-åringen fjerne øyet i 2020. I dag bruker han øyeprotese.

Fengslingen av 66-åringen har bakgrunn i en hendelse mer enn fem år tilbake i tid. 29. oktober 2017 ble han målt til 127 km/t i en 80-sone i Marker i Østfold da han var på vei til Oslo.

Daværende Sarpsborg tingrett dømte ham til to ukers betinget fengsel, som betyr at man slipper å sone om man ikke begår nye lovbrudd.

Han ble også ilagt en bot på 10.000 kroner, subsidiært 20 dagers fengsel. Retten mente boten var «overkommelig for siktede», ifølge dommen.

BLE OVERRASKET: I oktober ble 66 år gamle Øyvind innkalt til soning. - Jeg tenkte det ikke nyttet å protestere, sier han.

Førerkortet ble i tillegg inndratt i syv måneder. Han vedtok dommen på stedet.

Til VG sier Øyvind at han aldri mottok dommen i skriftlig form, verken fra politiet eller domstolen.

– Jeg hadde glemt hele saken, sier han.

I et brev fra Statens innkrevingssentral (SI), som VG har sett, står det at de har sendt faktura og purringer til ham, uten at han har betalt.

ETTERLYSER SVAR: Øyvind (66) sier han har mange spørsmål etter at han ble fengslet, og løslatt etter halvgått soning.

Av brevet, som er datert 5. januar 2021, ett år og ni måneder før han ble sendt i fengsel, går det frem at Statens innkrevingssentral har bedt politiet vurdere å kalle ham inn til soning.

Det står også at det er gjort forsøk på å ta utlegg eller pant i andre formuesgoder, uten at det har vært noe å ta utlegg i.

Han hevder han aldri har mottatt noe krav om å betale boten.

– Jeg har aldri sett noen fakturaer eller purringer på boten. På denne tiden hadde jeg bostedsregistrert adresse i Sverige, men oppholdt meg mye i Norge.

Øyvind forteller at han hadde tatt på seg å passe en hund for en kamerat som skulle til Australia da innkallingen til soning kom i posten.

– Hunden måtte plasseres i kennel, til en døgnpris på 700 kroner.

FIKK KREFT: Øyvind (66) sier det var en uvirkelig opplevelse å plutselig sitte på en celle. Her utenfor trygdeboligen i Sarpsborg.

Han forteller at han kontaktet fengselet for å fortelle at han var avhengig av rullator, da han ble innkalt til soning.

- Beskjeden jeg fikk var at vi bare måtte improvisere når jeg kom.

11. oktober tok han buss fra Sarpsborg til Mysen, der han ble hentet av en fengselsbetjent på stasjonen.

– For å komme inn i bygget måtte jeg gå opp en utvendig betongtrapp, noe som var ganske strevsomt for meg. Etter en informasjonssamtale ble jeg tildelt en celle i andre etasje, som innsatt nummer 6368, sier han.

– Hvordan var det å havne i fengsel?

– Det var en uvirkelig opplevelse å plutselig sitte på en celle. Jeg husker jeg spurte meg selv om politiet kan sette folk i fengsel på denne måten. Men personalet i fengslet var veldig hyggelige.

Fengslet i Eidsberg er ifølge Kriminalomsorgen en enhet med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet har en ordinær kapasitet på 102 plasser.

Han sier han fikk dagene til å gå ved å lese bøker. Han ble også satt i arbeid med å plukke søppel på uteområdet.

– Jeg holdt meg mest for meg selv. Jeg hadde bestemt meg på forhånd for at jeg ville gli inn og gli ut igjen så stille som mulig. Jeg spiste og leste for det meste, og gikk i korridorene med rullatoren min.

FÅR MATHJELP: Fredag i forrige uke fikk Øyvind overlevert to poser mat fra diakon Belinda Andersen hos Frelsesarmeen i Sarpsborg.

Politiinspektør Kåre Solvoll i Øst politidistrikt bekrefter at mannen VG har snakket med var en av de innsatte som ble omfattet Riksadvokatens ordre om at alle bøtesonere skulle løslates fra fengsel i fjor høst.

Solvoll skriver i en e-post at det ble sendt en beslutning om løslatelse fra Øst politidistrikt, med henvisning til Riksadvokatens brev.

– Fengslet løslot deretter de som var omfattet av feilen, skriver Solvoll.

Ifølge Solvoll vil dommen som ligger til grunn for boten og den senere soningen, blir stående på straffeattesten etter gjeldende regler.

– Til spørsmålet om boten er ferdigsonet, er dette spørsmål som vi må komme tilbake til, da saken er til behandling hos statsadvokaten. Når saken er ferdig der vil han få orientering.