SMITTERYKTER: Ulike skjermdumper med påstander om at tre unge kvinner ble smittet med hiv etter sprøytestikk på byen i Oslo. Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullvål er imidlertid ikke kjent med at noen har blitt smittet på denne måten og har ikke fått henvendelser om dette.

Avviser påstander om hivsmitte på utesteder i Oslo: − Alarmen hadde gått

En rykteflom om jenter som er blitt dopet ned med sprøyte og smittet med hiv på byen i Oslo spres i stort omfang. Nå avviser både utestedet Ivy og Hiv Norge hiv-påstandene.

Meldingene verserer i ulike former og er blitt massivt delt i sosiale medier de siste dagene. En rekke personer har også kontaktet VG om ryktene som går.

«NBNB!!! Det har vært mange tilfeller av stikk med voldtektsdop på IVY (solli) i høst og noen dager før jul var det 3 unge jenter som har fått HIV gjennom sprøyte med HIV-infisert blod (...) dette er fra sikre kilder» står det i en av meldingene som sendes rundt.







Påstandene om hivsmitte knytter seg til to ulike utesteder.

Avdelingsleder Anne Maagaard ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus sier at dette er ukjent for dem:

– Vi har ikke fått noen henvendelser om dette og har ikke påvist hivsmitte på noen som har opplyst at de kan ha blitt smittet på denne måten, skriver hun i en e-post til VG.

Hun vil imidlertid hverken bekrefte eller avkrefte om ryktene stemmer.

– Hvis noe mistenker at de kan ha blitt smittet, enten ved ubeskyttet sex eller ved bruk av urene sprøyter, kan man få såkalt post-eksponerings-profylakse (PEP), det vil si forebyggende hiv-behandling, slik at infeksjon ikke oppstår.

– Ikke kjent med at noe sånt har skjedd

Sjansen for at noen skal være smittet med hiv gjennom denne metoden, er lik null, ifølge generalsekretær Anne-Karin Kolstad i Hiv Norge.

– Dette hadde vært en verdenssensasjon om det stemte. Dette er høyst sannsynlig bare noen som forsøker å lage noe ut av noe som ikke finnes, sier hun.

USANNSYNLIG: Generalsekretær Anne-Karin Kolstad i Hiv Norge sier at smitte slik det beskrives i disse ryktene er usannsynlig, fordi smittede i Norge er medisinerte.

– Vi er ikke kjent med at noe sånt har skjedd her. Vi er heller ikke kjent med at det er mulig å bli smittet på denne måten, sier Kolstad til VG om ryktene.

Hun viser til at injiserende rusbrukere ble smittet på denne måten på 80-tallet når de delte sprøyter, men at det skal mye til og at selv ikke helsepersonell som behandlet hiv-syke og stakk seg på sprøyten ble smittet.

Kolstad i Hiv Norge sier at Norge har kontroll på hiv-epidemien, og at det knapt finnes et menneske som går rundt med smitte uten å vite om det. De som er smittet, er derfor medisinert og kan ikke smitte noen, forklarer hun.

– Medisinene i dag er så gode at viruset ikke lenger kan spores i blodet. Dette er ikke noe man trenger å bekymre seg for i det hele tatt. Alarmen hadde gått i Norge dersom dette stemte, forklarer hun.

Anmelder ryktespredning

Daglig leder Eirik Magerøy ved utestedet Ivy i Oslo sier tirsdag til VG at de har snakket med politiet og vil anmelde ryktespredningen. Ivy er ett av utestedene som går igjen i ryktene som verserer.

– Vi hadde ingen tilfeller av sprøytestikk hos oss rett før jul, og har ikke blitt kontaktet av hverken politi eller helsemyndigheter. Vi hadde blitt kontaktet umiddelbart dersom det var noe hold i dette, sier Magerøy til VG.

Utestedet ble selv kjent med rykteflommen tirsdag formiddag, da gjester varslet dem med skjermdump av Snapchat-meldingen som verserer. Han synes det er trist at hiv-sykdom nå brukes i en slik sammenheng.

– Det eksploderte ved 12-13-tiden. Slik ryktespredning skaper først og fremst stor usikkerhet og engstelse blant gjester, som ikke ukritisk har latt seg påvirke av dette, sier han.

– Vi har tillit til politiet, og ønsker å anmelde det for å stadfeste og avklare 100 prosent at det ikke er noe hold i dette.

– Aldri hørt om disse påstandene

Det andre utestedet som går igjen i ryktene, Skaugum på Solli plass, er heller ikke kjent med det som påstås før ryktene begynte å spre seg.

– Jeg ble først kjent med dette i går da jeg fikk tilsendt disse screenshotsene. Jeg har aldri hørt om disse påstandene før, sier daglig leder Anders Westermark Messel til VG.

– Har folk blitt dopet ned med sprøyte hos dere?

– Neddoping med sprøyte har ikke skjedd hos oss som vi har hørt om, sier Messel videre.

Han snakker nå med folk for å undersøke ryktene videre.

– Det er vanskelig å forholde seg til rykter før man vet noe mer konkret, sier han.

Legevakten: Får ukentlig inn folk som mistenker neddoping

At folk mistenker at de dopes ned på byen er vanlig hos allmennlegevakten i Oslo. De får ukentlig inn personer som mistenker at de på ulike måter har blitt dopet ned på byen, sier lege Odd Martin Vallersnes til VG.

Tall for hvor ofte narkotiske stoffer da påvises, har de ikke lett tilgjengelig.

– Vi kan ta tester for å påvise om man har fått i seg ulike stoffer. Som regel finner vi ikke noe annet enn alkohol i prøvene, men det hender vi finner benzodiazepin (beroligende medikament), og en sjelden gang GHB, forklarer legen.

KOMMER MED MISTANKE: Lege Odd Martin Vallersnes ved allmennlegevakten i Oslo sier at de ukentlig blir oppsøkt av folk som mistenker at de er dopet ned på byen.

Han sier at GHB er vanskelig å påvise fordi det raskt skilles ut av kroppen.

– Det er svært sjeldent at de som mistenker at de er dopet ned, har blitt dopet ned med sprøyte, det vanlige er det skjer gjennom drikke. Vi har ikke merket noen økning i henvendelser om neddoping den siste tiden.

Råd hvis du mistenker at du er dopet ned

Lege Vallersnes ved allmennlegevakten har flere råd dersom du mistenker at du er dopet ned på byen:

Hold deg sammen med folk du stoler på og som kan hjelpe deg til legevakt eller hjelpe med å tilkalle ambulanse, eller eventuelt hjelpe deg hjem og passe på deg der om det kjennes trygt.

Hvis du har blitt dopet ned, vil du ofte kjenne deg mye mer ruspåvirket enn du kan forklare med det du selv har inntatt av rusmidler. For å prøve å unngå dette er det lurt å holde seg sammen med folk du stoler på.

Pass på drinken din/glasset ditt eller få noen du stoler på til å passe på.

RÅDER TIL KONTAKT:

Råder til sunn fornuft

I en av de verserende meldingene står det også «Hold dere unna Ivy».

– Vi kan bare lure på motivasjon for det. Det ønsker jeg ikke å spekulere i, sier daglig leder Magerøy.

Magerøy har drevet i utelivsbransjen siden 2002. Tilfeller av neddoping med sprøyte har aldri blitt bekreftet ved utestedet hans, sier han, men politiet undersøkte det hos dem etter ubekreftet informasjon som verserte om dette i fjor høst.

– Generelt er det sunn fornuft som gjelder. Ikke ta imot drinker av folk du ikke kjenner, sier Magerøy.

Anmeldte neddoping med nål

VG skrev om tilfeller av neddoping med sprøyte på byen i Oslo i november 2021 – da to kvinner sa de var blitt stukket med nål på byen i Oslo. Forholdene ble anmeldt.

Også nå sier Oslo-politiet at dette er et fenomen der de sporadisk får inn anmeldelser.

– Politiet er kjent med fenomenet og mottar sporadisk anmeldelser, men er ikke kjent med at det er noe stort omfang. Vi oppfordrer folk om å ta raskt kontakt med helsepersonell, for eksempel ved legevakt for undersøkelse, i tilfeller hvor de mistenker å ufrivillig ha fått i seg ukjente stoffer, skriver kommunikasjonsrådgiver Kamilla Karlsholmen Hauge i politiet i en e-post til VG.

Å hente ut tall er derimot vanskelig, fordi forholdene føres under ulike statistikkgrupper avhengig av anmeldelsene som kommer inn, forklarer hun.

Politiet oppfordrer til å anmelde dersom man utsettes for noe straffbart.

– Det er straffbart å skjult stikke en annen person med nål eller lignende.

På konkret spørsmål om hiv-ryktene, viser politiet til legevakten og Oslo universitetssykehus. For å undersøke om dette konkrete ryktet er anmeldt, trenger de flere detaljer, sier Hauge.

Politiet i Oslo har foreløpig ikke besvart VGs spørsmål om hiv-påstandene og ryktene om neddopinger med sprøyte den siste tiden.