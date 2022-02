I GODT HUMØR: Denne vennegjengen fra Skien benyttet første sjanse til å feire at det er slutt på énmetersregelen og munnbindpåbud.

– Det betyr mer å være sosial enn vi hadde tenkt på

OSLO SENTRUM (VG) Vennegjengen fra Skien jubler over at de endelig kan være like sosiale som før, etter to år med pandemi. Én av dem har også en hilsen til kona, som ikke vet at han er i Oslo.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dere kan godt vente med å publisere dette til i morgen, for jeg har ikke sagt til hun hjemme at jeg er ute i Oslo. Jeg sa jeg skulle til naboen og ta en øl, sier Robert (42) fra Skien når VG treffer ham og kompisgjengen på O’Leary’s sportsbar.

Latteren eksploderer rundt bordet.

– Hun lurer nok på hvor jeg blir av, humrer Robert.

På TV-skjermene vises en fotballkamp mellom Manchester United og Southampton. Kompisgjengen er imidlertid mest opptatt av å være sosiale nå som det endelig er slutt på at man må holde én meters avstand til hverandre.

– Dette er mest sosialt. Og litt fotball, sier Tor Arne Kleiv (43).

– Vi er iallfall ikke United-fans, påpeker Are Enger (42).

Holdt ikke énmetersregelen fredag

En i gjengen roper ut at énmetersregelen førte til at en av dem ble kastet ut fra et utested fredag. Enger ser lett beskjemmet ut og prøver raskt å fastslå at dette er et ikke-tema, men blir ignorert.

ÉN METER: Are Enger viser hvor stor avstand han mener at han holdt til andre da han ble kastet ut av et utested fredag kveld fordi han ikke overholdt énmetersregelen.

Han viser VGs fotograf hvor stor avstand han selv mener at han holdt, men trekker etter hvert hendene nærmere hverandre – og sannsynligvis nærmere sannheten – mens vennene gapskratter.

– Sånn er du ikke vant til å skryte av deg selv, skyter Robert inn.

Nå er både énmetersregelen og munnbindpåbud historie. Iallfall inntil videre.

– Det føles veldig godt. Befriende! Jeg tok T-banen til byen uten munnbind i dag, for første gang på … ja, det kan jeg ikke huske. Det var mange som ikke hadde munnbind på banen i dag. Det var annerledes og deilig, sier Are Enger.

IKKE ÉN METER: Etter litt press fra vennegjengen, viser Enger hvor stor avstand han i realiteten holdt.

Vegard Meen (40) forteller at de lurte på om de burde ha på seg munnbind da de gikk til O’Leary’s fra hotellet de skal overnatte på.

– Det virker som at munnbindene ble kastet så fort pressekonferansen var over. Det sier litt om at folk har hatt en forventning om at vi må bli ferdig med dette, sier Meen.

– Vi er glade i å dra ut, ta noen øl, gå på konsert. Vi er glade i de små tingene i livet som gir energi. Det er jobb-hjem-jobb-hjem. Det å være sosial betyr mer enn vi hadde tenkt på før dette skjedde. Man setter veldig pris på det, utdyper han.

– Vi klemte hverandre da vi møttes i dag. Det var helt nydelig, faktisk, sier Robert.

– Har vært et styr uten like

Vennegjengen legger ikke skjul på at pandemien har vært plagsom.

– Rent sosialt har det vært to slitsomme år. Vi er alle preget av at det har vært veldig slitsomt. Jeg jobber som rektor på en Oslo-skole. Det har vært et styr uten like.

– På hvilken måte?

– Mannskapsmangel. Karantenereglene har jo forverret situasjonen. Det blir ikke bedre nå, men at de kuttet ned til fire dager, var helt nydelig. Da gikk det faktisk an å få det til å gå opp igjen.

– Hvordan synes dere at denne og den forrige regjeringen har håndtert pandemien?

– Den forrige regjeringen gjorde det egentlig veldig bra. Den nye regjeringen var litt uheldig, for da var vi tiltaksleie og trøtte. Og så var det noen grep som jeg synes de har håndtert mindre bra. De var trege på ballen da det blomstret opp igjen, og så synes jeg de var trege med å legge ned en del tiltak, sier Enger.

HILSER TIL KONA: Robert (helt til høyre) lover å komme hjem søndag.

Kleiv mener at det var for strengt å stenge skolene i starten og at det ble for strenge tiltak da omikronvarianten dukket opp her i landet.

– Vi så jo fra Sør-Afrika at det ikke var så farlig, sier Kleiv.

– Men det var ingen som visste det da. Vi var en av de første skolene som fikk et tilfelle av omikron. Hele trinnet ble sendt hjem i frykt for at det skulle spre seg. I ettertid er det selvfølgelig «overkill», mener Enger.

– Tiltakene har vel vært mest for dem som har underliggende sykdommer og kan bli berørt, sier Meen.

– Det har definitivt gått ut over de utsatte gruppene. Det å besøke barnebarn, for eksempel, har man ikke gjort, skyter Enger inn.

– Da dette var på sitt verste, sa vi til foreldre og svigerforeldre at «det er greit å holde avstand», legger Meen til.

– Hva er planene for kvelden?

– Vi skal en liten tur på minigolf. Så blir det dart og deretter ut for å spise litt, sier Robert.

VG spør om han vil avslutte med en hilsen hjem til kona.

– Ja! Benedicte, jeg kommer hjem på søndag! Ikke vær redd. Det er morsdag i morgen – jeg kommer!