VANSKELIG: Iselin Prestmo vil på utveksling, men fikk beskjed om at det var vanskelig å få tak i vertsfamilie. De andre alternativene var enten å få skoleåret utsatt, ikke godkjent eller gå på dyr privatskole.

Iselin (16) hadde planlagt utveksling i to år – så kom sjokkbeskjeden

Vertsfamilier i utlandet har ikke lenger råd til å ta imot elever. Én uke før mulig avreise, fikk Iselin (16) beskjed om at drømmeåret sannsynligvis ikke ville skje.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg meldte meg inn i programmet i desember 2020, og har planlagt dette i halvannet år. Vi fikk beskjed en uke før avgang. Nå er det kjempemange som ikke får reise. Det er helt tullete, sier Iselin Prestmo til VG.

16-åringen skulle på utveksling i ett år til USA til høsten, som en del av videregående-utdanningen sin.







Den 13. eller den 27. juli skulle hun egentlig reise på en camp i New York arrangert av EF Education First, men 8. juli – én uke før den første mulige avreisen – fikk hun og andre beskjed om at de mest sannsynlig ikke får en vertsfamilie fordi det er mangel på frivillige familier.

Prestmo valgte derfor å trekke seg fra programmet.

Erik Stenback i EF skriver i en e-post til VG at de håper å plassere alle elevene til alle destinasjonene. Likevel har de sendt ut en mail til flere elever og skrevet at det er stor sannsynlighet at de ikke vil kunne plassere alle elevene innen fristen 31. august.

EF er verdens største private utdanningsselskap og de tilbyr språkreiser, språkkurs, utveksling og studier i utlandet.

– Mange er sure og irriterte, sier Prestmo.

Hun er fra Verdalen utenfor Trondheim, og får fortsette på Verdal videregående skole til høsten.

– Generelt bør selvfølgelig ingenting endres så kort tid før avreise. Men vi jobber med mennesker, og da kan alt skje, sier Erik Stenback i EF.

– Skuffet

Far Runar Prestmo sier de har hatt mange møter med EF, og fått høre at det ikke var vits å stresse med å få vertsfamilie.

– Hun ble veldig skuffet da det var så nærme. Vi ordnet visum 14 dager før og ventet bare på bekreftelsen, sier han.

HIGH SCHOOL I USA: Her på Maine East High School gikk Hillary Clinton som ung.

– Jeg ble helt paff, sier Ida Hjelmeland om telefonen og e-posten hun fikk fra EF.

16-åringen fra Skånevik i Sunnhordland hadde også jobbet med søknaden i to år.

– Jeg ble veldig skuffet. Jeg har gått rundt og sagt i to år at jeg skal på utveksling, også kan det hende at det ikke blir noe av.

Hjelmeland har ikke trukket seg fra programmet til EF, og håper at de kan få tak i en vertsfamilie.

MED: Ida Hjelmeland er fortsatt med i programmet til EF.

Fikk alternativer

I en e-post presenterte EF elevene for flere andre alternativer.

Info Dette var alternativene EF ga elevene: Booke om utvekslingsåret til 2023.

Starte på et språkstudium.

Kansellere og få full refusjon tilbake.

Andre alternative skoler er: Delta på EF Academy International boarding school som koster opp mot 300.000 kroner. Velge fritt blant EF international boarding schools i New York eller Oxford med et stipend på 10.000 amerikanske dollar. Vis mer

– Vi sendte denne e-posten til våre studenter som ikke hadde plassering, da vi ønsket å være helt åpen om risikoen for ikke å bli plassert, sier Erik Stenback i EF til VG.

Torsdag skriver Stenback til VG at de er positive til at alle deres elever likevel vil få dratt på utveksling.

Han forteller at det per nå er 12 norske elever som ikke har trukket seg fra utvekslingsprogrammet. I Norden er det totalt 22 personer som mangler vertsfamilie.

Hvor mange som har trukket seg eller fått beskjed om at de mest sannsynlig ikke får vertsfamilie, har ikke EF lyst til å gå ut med.

Dyrt å være vertsfamilie

VG har vært i kontakt med flere organisasjoner som tilbyr utveksling. De kan bekrefte at de også har problemer med å få tak i vertsfamilier.

Flere familier som tidligere har kunnet være vertsfamilier har ikke lenger mulighet til dette på grunn av økte strøm-, mat- og bensinkostnader.

– Å være vertsfamilie er frivillig og har ingen økonomisk kompensasjon. Med økte kostnader er det vanskeligere for mange familier å påta seg denne oppgaven, noe vi spesielt merker i år. Dette gjelder ikke bare i USA, men i flere land, sier Martine Mamen i Momento Education.

Mattias Bromander i organisasjonen STS-Education hevder de bevisst har tatt inn færre elever i år, fordi de visste at det kom til å bli vanskelig å finne nok vertsfamilier.

– Vi har visst at det ville bli en tøff periode med vertsfamilier. Den høye inflasjonen har påvirket oss veldig, sier Bromander.

Også Akademiet utveksling opplever det samme med tanke på USA.

– Det er der vi opplever at det er vanskeligst å plassere elever, sier daglig leder i Akademiet utveksling, Maria Hjellegjerde.