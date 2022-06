Analytiker: Trolig ingen økt fare for sommerbillettene med SAS

Den økonomiske krisen i SAS vil trolig ikke få konsekvenser for reisende med flyselskapet i sommer, ifølge analytiker. Faren for streik skal også være minsket.

NTB

– I utgangspunktet ser jeg ikke for meg at dette påvirker SAS i det korte og mellomlange bildet, og ikke minst for sommeren, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS til NTB.

SAS er inne i en dyp økonomisk krise, og tirsdag gjorde den svenske staten det klart at de ikke vil gi mer penger til flyselskapet. I stedet vil Sverige være del av kriseplanen SAS Forward ved å slette gjeld i bytte mot aksjer.

Totalt har selskapet 20 milliarder kroner i gjeld, men Elnæs påpeker at de også har cirka 8,5 milliarder svenske kroner på bok.

– Det er ingen umiddelbar fare for at SAS kan gå tom for kapital. Tredje kvartal ser også ut til å kunne bli bra for selskapet, sier Elnæs.

I andre kvartal hadde SAS et underskudd før skatt på over 1,5 milliarder svenske kroner.

– Streikefaren mindre

Mange SAS-kunder har allerede fått flyreisene sine kansellert i sommer. Selskapet har oppgitt bemanningsmangel og forsinkede flyleveranser som årsak til at de kutter 5.000 flygninger.

Men de fleste som er rammet, skal ifølge selskapet være varslet om kanselleringene, og skal da ha fått tilbud om alternative reiseruter.

Det kan imidlertid komme uforutsette kanselleringer i sommer, og SAS vil også i like stor grad som andre selskaper være rammet av kaoset som har preget flere europeiske flyplasser den siste tiden.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Parallelt med arbeidet for restrukturering av gjeld har SAS forhandlet med fagforeninger om innsparingene. Elnæs mener tirsdagens utvikling gjør det mindre sannsynlig med en SAS-streik i sommer.

– Fra Danmark er det kommet signaler om at pilotene er villig til å komme til forhandlingsbordet og finne løsninger rundt denne SAS Forward-planen. Jeg er ganske sikker på at SAS-ledelsen og pilotene blir enige, og at det ikke blir noen streik, sier han.

Analytikeren mener at fagforeningene hadde hatt bedre kort på hånden om den svenske staten gikk inn med kapital.

– Vil unngå å havne i retten

Nå skal selskapet hente inn kapital i det private markedet og har varslet at de ønsker å hente 9,5 milliarder kroner. I tillegg vil selskapet også restrukturere gjelden og kutte kostnader.

– Dette må på plass. SAS vil gjerne prøve å løse dette uten å havne i retten, slik Norwegian gjorde, da de ble administrert av retten i Dublin og Oslo. SAS vil helst løse dette i forhandlingene med kreditorene uten å havne i retten, sier Elnæs.

Foruten Sverige er også den danske staten inne på eiersiden i SAS. Norge solgte seg ut av SAS i 2018, men under pandemien ga den norske stat 1,5 milliarder kroner i krisehjelp til selskapet gjennom lånegarantier.

Regjeringen har åpnet for at dette kan bli omgjort til aksjer. Nærings- og fiskeridepartementet vil ikke si noe om hvordan nyhetene fra Sverige påvirker saken.

Kan slite

Luftfartsanalytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank sier ifølge Dagens Næringsliv at svenskenes beslutning trenger den danske regjeringen opp i et hjørne og begrenser danskenes handlingsrom. Han tror ikke at den danske stat vil få lov til å øke sin eierandel, og at dette setter danske politikere under sterkt press.

Kastrup Lufthavn er Danmarks største arbeidsplass, og som selskapets hovedflyplass kan man argumentere for at SAS er viktigere for Danmark enn for Sverige.

Pedersen er redd for at selskapet kan slite hvis de ikke klarer å tiltrekke seg kapital.

– Nye avtaler med medarbeidere og kreditorer koblet med en ny eierstruktur kan skape et sunnere SAS, men hvis selskapet ikke kan tiltrekke seg kapital fordi Sverige, og kanskje Danmark, ikke vil skyte mer penger inn, er det risiko for at dette er et trinn på vei til graven, skriver han i en analyse, ifølge DN.