Utga seg for å jobbe i E-tjenesten: Dømt for grovt bedrageri

Den 39 år gamle mannen er dømt for grovt bedrageri mot to kvinner i 40-årene han skal ha vært kjæreste med samtidig.

Han er også dømt for trusler mot en av dem. Mannen erkjenner seg ikke skyldig i alle tiltalepunktene.

Mannen har ifølge dommen fra Oslo tingrett bedratt den ene kvinnen for omkring en million kroner. Han skal ha fått den andre kvinnen til å lease en Tesla i sitt eget navn, noe som ifølge politiet medførte en fare for tap for henne.

Mannen sa til kvinnene at han jobbet i Økokrim – og at han senere fikk jobb i Etterretningstjenesten.

Mannen har i retten erkjent at han ikke har hatt jobb i e-tjenesten og Økokrim. I sin egen forklaring sier tiltalte at det var fordi han ønsket å ha noe å være stolt av.

Straffen settes til fengsel i 1 år og 2 måneder.

– Kynisk utnyttelse av kvinner

– Han er dømt for alt – og retten dømte ham til en måned lenger straff enn jeg påsto. Retten har vært enig i at dette er et alvorlig lovbrudd og beskriver hans handlinger som en kynisk utnyttelse av kvinnene for egen vinning, det er jeg enig i, sier politiadvokat Erlend Hals Bakke til VG om dommen.

– Det er jo metodiske løgner, og han har til og med latt som han har dratt på jobb for å underbygge denne forestillingen han har fremstilt, det bildet han har fremstilt av seg selv.

VG har forsøkt å nå forsvarer Heidi Ysen mandag uten hell. Etter rettsaken sa hun til VG at mannen hadde en intensjon om å betale tilbake pengene han lånte. Hun mente at forholdet med teslaen ikke er bedrageri og peker på at tiltalte overførte penger til den ene kvinnen for å betale bilen.

– Truslene erkjenner han var ubehagelig for fornærmede og han forstår det, sa hun.