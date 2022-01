iMPORT: I uke 52 i 2021 importerte Norge mer strøm enn vi eksporterte, viser uketallene fra NVE.

Nettoimport av strøm til Norge i romjulen

For første gang siden april hadde Norge nettoimport av strøm i juleuka. Dette bidro til å redusere strømprisene til 144 øre per kilowattime, skriver NVE.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den siste uken i 2021 hadde Norge nettoimport av strøm fra utlandet for første gang siden uke 14 i april, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en oppdatering.

Det begynte å blåse på kontinentet og sammen med at forbruket falt på grunn av juleferien, førte det til et fall i kraftprisen. Samtidig hadde Sør-Norge blant de høyeste strømprisene i hele Europa ettersom flere norske vannkraftverk reduserte sin strømproduksjon for å spare på vannet. Dette førte til høy import av billigere kraft fra utlandet.

Prisen falt 44 prosent sammenlignet med uka før, og strømmen ble i de sørlige områdene i Norge omsatt for 144 øre per kilowattime. Midt- og Nord-Norge hadde fremdeles den laveste kraftprisen i Europa med 50 øre per kilowattime.

Mot slutten av uken skjedde det også et fall i de europeiske gassprisene. Forventninger om en mild vinter og økt tilførsel av LNG med skip førte til fall både i de nordiske og tyske framtidskontraktene på strøm med henholdsvis 23 og 26 prosent for første kvartal i år.