HISTORISK: Dette bildet er trolig det første som viser alle de største aktørene fra redningsarbeidet i Gjerdrum.

Redningsmannskapene i Gjerdrum er «Årets navn» i VG

VGs hederspris går til dem som la inn den uvurderlige innsatsen etter det katastrofale kvikkleireskredet.

Publisert: Nå nettopp

– Gjerdrum ble rammet av en tragedie. Ti mennesker omkom. Mange mistet alt de eide. Men katastrofen ville vært enda større uten heltemotet og spisskompetansen til redningsmannskapene, sier VGs redaktør Gard Steiro.

Han kunngjør deretter at han er stolt over å tildele prisen for «Årets navn» til redningsmannskapene i Gjerdrum, på vegne av VGs lesere.

– Det er med stor ydmykhet, stolthet og respekt at brannvesenet på Øvre og Nedre Romerike mottar prisen på vegne av en stor redningsfamilie, sier utrykningsleder Kristoffer Sveen som tar i mot prisen.

Da det massive leirskredet ble utløst ved boligfeltet på Ask i romjulen i fjor, gjorde de en uvurderlig jobb for å berge liv.

Totalt 15 personer ble hentet ut av skredgropen i løpet av det første døgnet, og nærmere to tusen personer ble raskt evakuert fra hjemmene sine.

MOTTOK PRISEN: Christian Berg Hansen, Kristoffer Sveen, Dan Emanuelsson og Ingarth Andersen fra Øvre- og Nedre Romerike brann og redning mottok prisen for «Årets navn» i VG på vegne av redningsarbeiderne i Gjerdrum.

Redningsarbeidet var risikofylt og utfordrende, men fortsatte med full styrke i seks døgn frem til det ikke lenger var håp om å finne overlevende.

– Det er ikke avdekket noe i evalueringen som tilsier at flere liv kunne vært reddet i redningsaksjonen på Gjerdrum. Tvert imot er det åpenbart at den umiddelbare evakueringen av beboere og innsatsen til den organiserte redningstjenesten reddet mange liv, sier Steiro.

Han trekker også frem hvordan de ulike etatene mobiliserte seg og fant frem til hverandre for å håndtere katastrofen.

Til sammen var det over 40 ulike etater og organisasjoner som bidro i arbeidet.

– Vi jobbet hele tiden med hjertet utenpå drakten. Denne prisen dedikerer vi til alle som sto med oss i timer, dager og uker, sier Kristoffer Sveen fra Øvre Romerike brann og redning.

Info Dette er alle aktørene som bidro i redningsarbeidet: Øvre Romerike brann og redning (Ansvarlig brannvesen)

Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS

Gjerdrum kommune

Oslo politidistrikt

Øst politidistrikt (LRS Øst)

Oslo brann og redningsetat

Øst 110-sentral IKS

Oslo universitetssykehus

Akershus universitetssykehus

AMK Oslo

Norsk Folkehjelp

Røde Kors Hjelpekorps

Norske Redningshunder

Heimevernet

Sivilforsvaret

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS-S)

330 Skvadronen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), inkludert NGI og Multiconsult.

Bergen brannvesen

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Räddningstjänsten Storgöteborg

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

333 skvadronen Andøya (P3 Orion)

337 skvadron Rygge (Bell helikopter)

Forsvarets spesialstyrker

Hæren, ingeniører

Luftambulansetjenesten Lørenskog

Kommunehelsetjenesten Gjerdrum og nabokommuner

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress

Regionalt ressurssenter for vold og traumatiskstress

Andøya Spacesenter

Avinor flysikring AS

Nabokommuner i fylket

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Norsk Radio Relæ Liga

Krisestøtteenheten (KSE)

Politidirektoratet (POD)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap (DSB)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

(NKOM)

Helsedirektoratet (Hdir)

Mattilsynet

KRIPOS (Kilde: Hovedredningssentralen) Vis mer

KREVENDE: Redningsaksjonen i skredområdet pågikk over seks dager under krevende værforhold. Likevel jobbet redningsmannskapene med full styrke inntil det ikke lenger var håp om å finne overlevende.

Slik ble vinneren kåret

Vinneren av «Årets navn» kåres ved at leserne stemmer på de til sammen 12 kandidatene på nett, i tillegg til at Kantar gjennomfører en nasjonal meningsmåling.

Ni av kandidatene er plukket ut av VG, og ytterligere tre kandidater er nominert av leserne.

– At 2021 har vært heltenes år, ble tydelig da vi i VG inviterte våre lesere til å stemme frem Årets Navn, sier Gard Steiro.

Listen var fylt av flere sterke navn i år. En av dem var Jacob Opheim, som ofret livet for å redde en åtte år gammel gutt fra drukningsdøden på Karmøy.

Leserne var med på å stemme frem Maren Lundby, Henriette Senstrup og Marie «Girl in Red» Ulven Ringheim som mulige prisvinnere.

Info Her er alle de nominerte til «Årets navn»: Redningsmannskapene i Gjerdrum

Henriette Steenstrup

Abid Raja

Jacob Opheim

Erling Braut Haaland

Tonje Brenna

Tinashe Williamson

Andreas «Tix» Haukeland

Maren Lundby

Renate Reinsve

Marie «Girl in Red» Ulven Ringheim

Karsten Warholm Vis mer

Du kan lese mer om de nominerte her.

VG har kåret «Årets navn» helt siden 1974. I fjor var det assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad som mottok prisen for å ha vært et bindeledd mellom folket og helsemyndighetene i løpet av pandemien.

Tidligere vinnere av kåringen er blant annet Kong Harald (2017), Jan Egeland (2006) og Egil «Drillo» Olsen (1998).

Sjakkgeniet Magnus Carlsen er foreløpig den eneste som har vunnet to ganger.