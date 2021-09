VAREMANGEL: Brus og energidrikker er blant varene det er lengre leveransetider på nå.

Fortsatt mangel på enkelte varer

Butikkjedene opplever leveranseproblemer av varer som brødposer, brus og energidrikker.

Av Amna Iqbal

Tidligere i sommer skrev E24 om at mangel på aluminiumsvarer gjorde at bryggeriene sto i fare for å gå tom for brus og energidrikker i sommer.

Mangelen på disse varene kan vare frem til 2023, ifølge Coca-Cola Norge.

Energidrikken Monster har vært utsolgt i noen butikker på grunn av boksmangelen. Det er Coca-Cola som produserer denne i Norge.

Kommunikasjonsdirektør Per Hynne i Coca-Cola Norge bekrefter at de opplever høy etterspørsel etter produkter.

– Produksjonslinjene jobber på høygir i både Norge og i utlandet for å møte denne etterspørselen, sier han.

– På grunn av internasjonal råvaremangel til boks produksjon, opplever vi lengre leveransetider på enkelte produkter, legger han til.

Dreining fra uteliv og restaurant til privat forbruk har blant annet ført til en mangel på aluminiumsbokser.

Ett tonn aluminium koster i dag over 2600 dollar, rundt 23.000 norske kroner. Det er den høyeste aluminiumsprisen på over et tiår, ifølge metallbørsen i London.

I 2011 kostet et tonn aluminium i et lite øyeblikk 2700 dollar, rundt 23.446 kroner per tonn i dagens kurs. Skal man finne enda høyere dollarpris enn det må man tilbake til finanskrisen i 2008.

Mindre grensehandel i Sverige

Mangel på bokser hos produsentene har ført til mangel på noen varer i butikkene, ifølge kommunikasjonssjef Harald Kristiansen ved Coop Norge.

– Kunder kan oppleve at det er tomt for noen varianter med drikke, som energidrikker, fordi det er mangel på bokser hos produsentene. Men det vil alltid være energidrikker i våre butikker, sier han.

Det kan til tider være utsolgt for noen varianter på grunn av stor etterspørsel i Coop-butikkene, men dette er kortvarig, ifølge Kristiansen.

GRENSEHANDEL: Mindre handel i Sverige fører til økt etterspørsel etter varer som energidrikker og brus i Norge.

På grunn av lav grensehandel i Sverige etter varer som energidrikker, har derfor økt etterspørselen i Norge, mener han.

– Vi håper at dette bedrer seg, men produsentene er avhengige av økt tilgang på bokser, sier han.

Treig brødpose leveranse

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, som blant annet eier butikkene Kiwi og Meny, sier til VG at også de opplever forsinket leveranse av brødposer.

– Det er et midlertidig problem, men det vil skje av og til, fordi det blant annet er coronarelatert, sier hun.

Dette vil derimot ikke være langsiktig, mener kommunikasjonssjefen.

– Vareflyten går også treigere på grunn av forsinkelser med transport, sier hun.

Utfordringen knyttes til transporten fra Kina og råvaretilgang, ifølge Søyland.

– Derfor vil noen varer være mer utsatt enn andre. Vi gjør i hvert fall det vi kan for å minimere utfordringene.

– Hva er forskjellen på situasjonen fra i fjor?

– Situasjonen i fjor var krevende fordi alt var så nytt og uoversiktlig. Nå opplever vi tidvis utfordringer med leveransene på enkelte varer, men det er håndterbart, sier hun.

Coop Norge har også opplevd problemer med treigere leveranse på brødposer forklarer kommunikasjonssjef Harald Kristiansen til VG.

– Vi er tomme for ekstra brødposer, men dette kommer inn i løpet av uke 38, sier han.

Kristiansen er enig i at årsaken er sammensatt, og spenner fra mangel på norske råvarer, spesielt kjøtt, til forsinkelser på båt og containerkapasitet.