Vil snu Norge på hodet

De er fortsatt små, men vokser fort. Nå kan de bli valgets største vinnere. Hvem er det egentlig som styrer småpartiene – og hva er det som er i ferd med å skje?

Publisert: Nå nettopp

Demokratene, Liberalistene, Pasientfokus, og Industri- og Næringspartiet kjemper sine helt egne kamper mot eliten, mot utenforskap – og for sine egne alternative ideer.

De gjør etablerte partier forbannet.

Noen blåser av klimabrølet.

Andre vil tillate skytevåpen.

Mens de største blant de små vil stoppe innvandringen.

Den norske partifloraen er allerede stor. Ved årets valg kan hele ni partier komme over sperregrensen, noe som aldri har skjedd før.

Ekspertene kaller det fragmentering: At velgerne sprer seg på langt flere partier enn tidligere.

I tillegg finnes det en underskog av partier som slåss intenst om oppmerksomheten – og som nå begynner å bli hørt av norske velgere.

Det er ikke lenger sikkert at Ap og Høyre til sammen får flertall, noe mange har sett på som en slags garanti for at de store linjene i norsk politikk ligger fast.

Owe (58), Roald (54), Irene (60), Unn-Hariet (65) og Emil (26) er blant dem som har helt andre planer.

Owes kamp Owe vokste opp med en stefar som drakk og slo ham. 15 år gammel ble han kastet ut hjemmefra og måtte klare seg selv. Det har han fått god bruk for i politikken.



En høyreist mann på 1,89, tynn i luggen og en anelse lut i ryggen, med hvit skjorte med påskriften INP, vandrer gjennom Tromsøs gågate i mørket.

Det er duskregn og åtte grader. Ved hans side, tre partifeller som alle håper det siste årets innsats vil bære frukter.

Helt siden partileder Owe Ingemann Waltherzøe (58) startet Industri- og Næringspartiet for vel et år siden, har han reist landet rundt for å møte lokalgruppene etter hvert som de har poppet opp.

Han har også møtt næringsliv og organisasjoner så ofte som mulig. Snakket om å investere i norsk arbeidskraft og kompetanse. Om å satse mer på mennesker og omstilling.

Byggingen av INP har foregått fra kjøkkenbenken hjemme i Porsgrunn, på sosiale medier og på de mange reisene hans.

Alle døgnets timer brukes til dette. Owe har brukt penger fra sparekontoen sin for å finansiere trykking av brosjyrer, drift av nettside, reiser og møter.

Og, som han selv sier, har han blitt lagt på hylla av samboeren sin frem til 13. september.

Dagen etter valget drar han ut på et nytt jobbskift på oljeplattformen Gudrun.

Owe og kollegene møter Bodø Næringsutvikling.

Kampen for en plass på Stortinget kan virke som en lang og utmattende øvelse.

Men for Owe er det ingen kamp.

En kamp er noe helt annet for ham.

De har han kjempet fra dagen hans far falt ut fra et hotellvindu i fjerde etasje og døde.

– Jeg fylte åtte år den sommeren. To uker etter at far døde flyttet mor sammen med en ny mann, som vi traff på ferie på Sørlandet tidligere samme sommer, forteller Owe.

Historien kommer uoppfordret mens han venter på drosjen til flyplassen i Bodø. Han har også fortalt noe av den på INPs nettsider.

Han forteller om en stefar som tidlig begynte å slå både ham, lillesøsteren Trine, lillebroren Jørn og storebroren Morten. En stefar som drakk og mishandlet deres mor. Owe beskriver oppveksten som et terrorregime. Han var redd.

– Det var voldsomt. Spesielt fordi det også kunne være veldig fint.

– Min stefar kunne plutselig være verdens beste menneske, ta oss med på båttur, lage hyggelige kvelder med godteri og brus. Men den voldsomme siden hans kom alltid brått tilbake. Jeg og mine to brødre snakket hele tiden om å rømme.

15 år gammel får ikke Owe lenger lov til å bo hjemme. Han lever i skogen under noen plastduker, sniker seg på epleslang i hagene i Porsgrunn for å bli mett.

Han skaffer seg etter hvert jobb i en jernvarehandel, og flytter inn i en hybel.

Mye av fritiden tilbringes på biblioteket i byen, der han leser om barnepsykologi.

Owe som 15-åring.

Selv om han ikke er klar over det, blir mye av grunnlaget for hans politiske engasjement lagt i denne perioden: Det å oppleve urettferdighet, utrygghet og oppleve hvordan de svake behandles.

Og sånn starter Owes vei mot oljebransjen og dannelsen av et nytt politisk parti.

– For meg har livet handlet mye om å gjøre noe for andre. Derfor ble jeg konserntillitsvalgt i Statoil, senere Equinor. Og derfor startet jeg INP, forteller han.

Owe oppretter en Facebook-gruppe for å nå ut og rekruttere meningsfeller. Responsen er formidabel og har i dag nesten 28.000 medlemmer.

Og i fjor ble partiet stiftet på Rjukan. Det har nå 3 389 medlemmer.

Samme år dør storebroren til Owe av hjerneslag. Lillebroren kom seg ut av rusen for mange år siden. Nå er han predikant for en frikirke på Sørlandet, har egen TV-kanal og reiser rundt med en buss med påskriften «Himmelekspressen».

– Jeg har en storesøster også, som har tre barn sammen med sin kone. Så familien min har på en måte gått alle mulige veier. Jeg er vel den av oss som har vært mest tradisjonell, som «kun» har startet et politisk parti, sier han med en smil.

Owe står utenfor valgkampboden i Oslo sammen med 14 år gamle Richard Slagstad Kierulf. De deler ut brosjyrer. Snakker med glød i stemmen om muligheten for å komme inn på tinget.

Owe mener valget handler om noe helt annet enn et klimabrøl.

– Vi kjemper for norske arbeidsplasser. Å legge ned oljesektoren går ut over vanvittig mange. Vi kan ikke gjøre det på noen få år.

– Vi kjemper for kunnskapsjobber over hele landet, ikke bare i de største byene. Det er også helt avgjørende at det satses mye mer på yrkesutdanning, sier Owe.

Natt til tirsdag får han og medlemmene i INP svar på om de kommer inn på tinget.

Men Owe er ikke stresset. Byggingen av partiet er et langsiktig prosjekt. Det må han kombinere med jobben i Nordsjøen – og med familielivet.

Hjemme i Porsgrunn og Skien venter kona og en multifunksjonshemmet datter.

– Oda er et fantastisk menneske, som krever tilsyn døgnet rundt. Min ekskone har vært uvurderlig der.

Roalds reise 39 år gammel sitter Roald Ribe på Oslo S. Han kaster vinterstøvlene i søpla og knytter på seg joggeskoene. Et døgn etter er han i Brasil. Syv år senere kommer Roald tilbake til Norge med et helt nytt syn på samfunnet.

Det er sensommer 2021, og to uker til stortingsvalget. En gjeng fritenkere og hippier, som de selv kaller seg, har samlet seg i det faste hjørnet på Café Amsterdam i Oslo.

I midten sitter politisk nestleder i Liberalistene, 54 år gamle Road Ribe, og diskuterer alt fra skattepolitikk til klimaspørsmål. Han er tydelig på at samfunnet slik vi kjenner det i dag må forandres totalt over tid.

Hva kjemper de for?

Absolutt frihet.

De vil ha null skatt på all lønnsinntekt, åpne grenser og fjerne byråkrater og politikere.

Liberalistene vil avkriminalisere rusmidler, legalisere kjøp og salg av seksuelle tjenester og tillate eierskap av sivile våpen uten søknad, til enhver med god vandel. Partiet teller i dag 1 534 medlemmer.

– Individet eier seg selv og sitt liv. Jeg mener alle mennesker har rett til å ta ansvar for sine egne liv, sier Roald.

Kandidat for Liberalistene i Oslo, Per Sandberg.

For 15 år siden snudde han selv opp ned på sitt eget. Det radikale valget Roald tok skulle senere overbevise ham om at total frihet for ethvert menneske er det eneste riktige.

Roald ledet et team med dataprogrammerere og jobbet døgnet rundt, totalt oppslukt av kodene på skjermen foran seg. Men det var noe vesentlig som manglet.

Det kom en snikende følelse av menings­løshet. Av at det ikke var riktig.

– Jeg forsøkte å finne noe som hadde gitt meg følelse av lykke de siste fem årene. Det var ingen ting. Så husket jeg en ferietur til Brasil, forteller han.

Han sa opp jobben, solgte leiligheten og alt han eide. Så pakket han en koffert og satte seg på T-banen.

Vinterskoene gikk i søpla, før han selv gikk på flyet til Brasil og forlot alt og alle.

– Jeg hadde ingen plan. Ingen steder å bo og ingen jobb. Jeg tenkte å være på reise i kanskje seks måneder. Den varte i syv år.

Han livnærte seg på ulike småjobber, som restaurantsjef, og hjalp innflyttere og drev med turisme.

Mye av tiden ble brukt på å tenke. Han så Norge med nye øyne utenfra. Leste bøker om samfunnsøkonomi og politisk ideologi.

Etter hvert begynte han å revurdere sin tidligere politiske overbevisning og standpunkter.

– Det var et sjokk for meg å innse at jeg hadde tatt feil så lenge. Jeg dro til Brasil med en identitetskrise, men kom tilbake etter å ha re-identifisert av meg selv.

– Jeg var ikke lenger i tvil om hva jeg sto for og hva jeg mente, sier han.

Roald møter gjengen på Cafe Amsterdam en gang i måneden.

Før valget bruker han nesten all sin tid på partiet. Mye av valgkampen foregår fra leiligheten. Der ble store deler av partiprogrammet utviklet, der oppdateres fylkeslagets sosiale medier og nettsider og der legges planer for å nå ut til nye medlemmer.

– Det jeg og partiet står for er radikalt for mange. Jeg opplever ofte at folk ikke vil snakke med meg, eller snur seg vekk i sosiale settinger.

– Jeg tror det er fordi folk frykter nye ideer, de har gjort seg avhengige av systemet og føler seg truet av oss.

Om Brasil var det som skulle til for å snu hans tankesett, har også en barnebok spilt en stor rolle for de liberale ideene.

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre som man vil.»

– Torbjørn Egners «Kardemomme by» har ligget bak i hodet mitt under hele oppveksten. Den var nok også utløsende for min oppvåkning, sier Roald.

Den norske pasienten Da Unn-Hariet Vekve (65) i mai fikk beskjed om at hun har kreft i lever og bukspyttkjertel, var hun sikker på én ting: Kampen for protestlisten Pasientfokus og sykehus i Alta skulle fortsette.

Debatten har rast i årevis. Befolkningen i Alta har gått i protesttog, sendt hundrevis av brev og kort til Stortinget – og skrevet utallige innlegg i lokalpressen.

De har brukt argumenter som trygghet, helse først, usikre veier, lange distanser og miljø for å få gjennomslag for én eneste sak: Sykehus med akuttmottak og fødeklinikk i Alta.

Og nå, i ukene før valget, er de så nærme målet som de aldri før har vært.

Protestlisten Pasientfokus gjør det bra på meningsmålingene i Finnmark, og kan ende med et Stortingsmandat. Fremst i rekkene står førstekandidat Irene Ojala (60) og hennes makker, Unn-Hariet Vekve.

Irene Ojala og Unn-Hariet Vekve på skolevalg i Alta.

I Oslo sitter de to i en sofa på Hotell Opera og snakker om sitt engasjement.

De har nettopp blitt intervjuet av TV 2, og snart skal de på statskanalen.

Irene forteller at jobben hun har gjort de siste månedene har vært preget av usikkerhet.

Kollega og venninne Unn-Hariet er kreftsyk. Operasjonen i Tromsø skal skje bare tre dager etter valget.

Den tunge beskjeden kom etter ultralydundersøkelsen i mai: Kreft i lever og bukspyttkjertel.

For mange en av de alvorligste beskjedene du kan få. For Unn-Hariet handlet det mest om å fortsette valgkampen.

– Kreftsykdommen og operasjonen handler jo bare om meg. Kampen om sykehuset her i Alta handler om hele Finnmark og alle som bor her. Innbyggerne føler seg ikke trygge, og det er politikernes jobb å skape den tryggheten, sier hun.

– Jeg fortalte det bare til to – tre personer. Om folk var klar over dette før valget ville det kunne ha ødelagt for oss.

Nå satser Unn-Hariet alt på at hun kan legge seg på operasjonsbordet i visshet om at de har kommet inn på Stortinget.

– Jeg er realist. Vi skal alle dø.

– Jeg er ikke en person som setter meg ned og gråter. Da jeg fikk beskjeden, var det første jeg tenkte at jeg er glad det ikke er min sønn eller mitt barnebarn.

Hun er nøye på å understreke at kreften i bukspyttkjertelen sitter i en liten del som legene sier det skal være mulig å fjerne. Kreften i leveren kan hun leve med i mange år.

Det er tirsdag morgen og de er på torget i sentrum av Alta. Unn-Hariet og leder Irene er i ferd med å sette opp standen. Stadig kommer forbipasserende innom som forteller at de har forhåndsstemt på dem.

– Alta er den største byen i Finnmark. Vi er rundt 21.000 mennesker, men vi må reise til Hammerfest, en by med 11.000 mennesker, for å få behandling.

Det betyr timevis i ambulanse, ofte på vinterstengte veier – og mange ganger blir vi videresendt til Tromsø, forteller Irene.

Hun og Unn-Hariet har holdt sammen lenge, og er begge tydelige på hva som fikk gnisten for et nytt sykehus til å tennes.

Det er alle historiene de har hørt om pasienter som må lastes om fra en ambulanse til en annen i minus 25 grader, om eldre mennesker som dør i ambulansen på vei til Hammerfest sykehus – og om familier som ikke rekker å tilbakelegge de 140 kilometerne til Hammerfest for å ta farvel med sine nærmeste.

– Og nå er vi ferdige med å stå med lua i hånden.

I stua til Unn-Hariet står kjeks, smultringer, en termos med nytraktet kaffe og en nygipset fot på bordet. De må gjøre om på noen av ukens planer.

Unn-Hariet setter seg på huk ved bordet og skriver på gipsen: «Heia Pasientfokus». Irene tråkket kraftig over samme morgen og måtte på legevakten.

– De etablerte partiene er forbanna på oss. Det kommer mange harde beskyldninger. De mener vi stjeler velgere fra dem. Og det er riktig, folk stemmer på oss fordi helse er det mest vesentlige for folk.

Nå satser vi på å drive kampen videre på Stortinget. At de andre partiene skjelver i buksene er helt fantastisk.

Emils nye vei –Å diskutere er en hobby for meg, sier Emil Tranøy Aasheim i Demokratene. Men det er ikke alle han ønsker å bryte meninger med.

26-åringen er kommet fra Stord til Karl Johans gate i Oslo for å besøke standen til Demokratene. De ligger an til å gjøre det best blant de små partiene.

Emils vei inn i partiet er den samme som flere av hans kolleger.

Han meldte seg ut av Fremskrittspartiet i mars i fjor, mye på grunn av det han kaller en mangel på en nasjonalkonservativ retning i partiet.

– Jeg og Geir (Ugland Jacobsen) jobbet veldig tett sammen i Frp. Når han ble ekskludert, fant vi sammen i Demokratene. For meg er dette er veldig riktig valg. Jeg står for mye av det partiet representerer, sier Emil.

Ugland Jacobsen ble ekskludert i desember i fjor. Sylvi Listhaug begrunnet det med at han gjentatte ganger skal ha skadet omdømmet til partiet, medlemmene og de tillitsvalgte.

Emil har akkurat avsluttet et intervju med NRK og skal snart tilbake til hjemstedet.

– Jeg liker godt å stå her og snakke med folk. Å diskutere er en hobby for meg. Men det er en stor forskjell fra Stord. Her i Oslo har alle det så travelt, alle har noe de skal rekke.

Innvandringsspørsmålet er den viktigste enkeltsaken for Emil, som nå håper å være med på å bygge opp et ungdomsparti for Demokratene.

Han mener at innvandringspolitikken som føres i Norge er altfor naiv, og at velferdssystemet utnyttes.

Emil Tranøy Aasheim intervjues av NRK.

– Når det finnes penger til å bygge asylmottak, mens det ikke er nok penger til helsevesenet eller at gamle mennesker skal få en verdig alderdom, da er det noe alvorlig galt. Jeg mener de norske verdiene er i ferd med å forsvinne når så mange kulturer og religioner blandes sammen, sier han.

Å tilhøre Demokratene kan være utfordrende, sier Emil–og han er forsiktig når det handler om å gå inn i diskusjoner med vennene sine på Stord.

– Jeg tar egentlig aldri opp politiske diskusjoner med venner.

– Når vi er så uenige ønsker jeg ikke å utfordre vennene mine med den type meningsbrytninger som ikke fører noe sted.

Han mener det vanskeligste med å bli med i Demokratene var et forslitt image, som mangel på anstendighet og folkeskikk, noe han hevder partiet nå forsøker å kvitte seg med.

– Det er nok prisen vi må betale når et nytt parti bygges opp. Det finnes fortsatt en del typer som kanskje ikke er de beste for partiet og som skriker høyt. Men det er i ferd med å forandre seg nå.