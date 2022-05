DEBATT: Det er uenighet om hvilke flagg som skal være tillatt i barnetoget i år.

Uenighet om flagg-bruk før 17. mai: − Må bruke norske flagg

Oslo vil ikke nekte noen å bære ukrainske flagg, men i Hønefoss er beskjeden klar: Det skal bare være norske flagg i barnetoget.

– 17. mai er vår nasjonaldag, vi hedrer grunnloven vår, da mener vi det er naturlig at alle bruker norske flagg i toget, sier 17. mai komiteens leder i Hønefoss John Andreas Bakken til VG.

Flere steder i landet har det vært tilløp til flaggdebatt de siste ukene. Er det greit å bruke ukrainske flagg i årets 17. maitog for å vise sin støtte til krigsofrene fra Ukraina? Eller bør barnetog og folketog være forbeholdt det norske flagget?

Trondheim åpner for alle slags flagg, Oslo oppmuntrer til å bruke norske eller samiske flagg, men på Hønefoss er 17. mai-komiteen klingende klar: Bare norske flagg i 17. mai-toget.

17. mai komiteens leder i Hønefoss John Andreas Bakken

Har sympati

Komiteen har invitert 100 ukrainske flyktninger fra det lokale transittmottaket Hvalsmoen til å delta i barnetoget i Hønefoss.

– Ukrainerne skal gå samlet bak FN-flagget, eller sammen med klassekamerater om de vil det. De kan bruke egne nasjonaldrakter, men flagget må altså være norsk, forklarer Bakken, som sier komiteen har stor sympati med barna fra Ukraina og krigens ofre.

– Derfor har vi også invitert dem til å delta i barnetoget. De må gjerne gå med ukrainske flagg ellers i byen, men ikke i barnetoget.

– Hva gjør dere om noen likevel bærer ukrainske flagg?

– Det får vi ikke gjort noe med - det får bli som det blir.

Det var Ringerikes blad som først omtalte saken.

– Det er helt lov

Oslo vil ikke nekte barn å bruke ukrainske flagg i toget i morgen. Men de oppfordrer heller ikke til det.

– Alle flagg ønskes velkomne. Alle elever i Oslo oppfordres til å bære det norske eller samiske flagget, eller FN-flagget hvis man skulle ønske det, sier Anna Dåsnes (V) - leder i 17. mai komiteen i Oslo til VG.

Hun tror vi kommer til å se en del ukrainske flagg i barnetoget i år.

– Og det er helt lov, sier hun.

FN-flagget bæres som et flerkulturelt symbol på fellesskap.

17. maisjef i Oslo Anna Dåsnes

– Kan rektor ved skoler selv oppmuntre sine elever til å bære ukrainske flagg eller faner for å vise sin støtte til Ukrainere?

– Jeg kjenner ikke til at dette har vært et ønske, sier hun til VG.

Velkomment mangfold

Trondheim ser litt annerledes på flaggingen.

– Selvfølgelig kan de som vil bruke ukrainske flagg! sier Sissel Trønsdal, Trondheims 17.maisjef til VG.

Ledere av 17. mai komiteen i Trondheim Sissel Trønsdal

Hun sier Trondheim er åpen for alle slags flagg i toget, det har byen vært i mange år.

– Vi synes det er fint at toget gjenspeiler og synliggjør at vi er en mangfoldig by med mange nasjoner. Det skulle bare mangle.

Eivind Trædal fra Miljøpartiet De Grønne foreslo først å slippe flaggene løs på nasjonaldagen, men trakk senere forslaget. I Trondheim har Øystein Dolmen, i Knutsen og Ludvigsen-sangeren i Trondheim støttet det samme, mens lederen for 17. mai-komiteen i Oslo uttalte på Dagsrevyen at det ikke skal være politiske markeringer i barnetoget, sa onsdag.