fullskjerm neste SNØFALL I BEIJING: Et tidlig snødekke skaper trøbbel for trafikken i Kinas hovedstad Beijing. 1 av 2 Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

Snø skaper trøbbel i Kina

Et tidlig snøfall i Kina har dekket mesteparten av den nordlige delen av landet i hvitt, og skaper trøbbel for bil- og flytrafikk.

Et jevnt snøfall blåser søndag over Beijing, den nærliggende byen Tianjin og det nordøstlige Kina etter at det lørdag rammet lenger vest, blant annet i Mongolia.

Her har restaurantarbeidere i Beijing har laget en snømann for å hedre helsearbeidere under coronapandemien utenfor restauranten sin:

SNØLEK: Ikke et hverdagslig syn i Beijing.

Det statlige meteorologinstituttet har sendt ut et oransje farevarsel, det nest høyeste nivået på Kinas firedelte skala. Mer enn 30 centimeter snø er ventet i enkelte områder.

Flere veier er stengt, blant annet deler av motorveiene rundt Beijing, og også fly har blitt satt på bakken mens snøværet varer.