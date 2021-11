Les dagens VG her!

Siv Jensen skriver om ryktene om at hun er lesbisk og tar et oppgjør med journalister som behandler kvinner annerledes enn menn. I sin nye bok fyrer hun også løs mot blant andre Carl I. Hagen og Per Sandberg.

Publisert: Nå nettopp

Mannen som ble skutt og drept av politiet på Bislett i går, hadde psykiske lidelser og rusproblemer. Men han gikk også to år på Teaterhøgskolen og hadde småroller på film og TV. VG har også møtt bestevennen til avdøde mannen som mener kameraten slapp ut for tidlig fra institusjonen han var innlagt på i Oslo.

Helsedirektør Bjørn Guldvog peker på at «kurvene er på vei full fart oppover». Nå jobber både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet med nye råd om nasjonale corona-tiltak.

Rødming er ofte det første symptomet på hudsykdommen rosacea. For Gudrun (42) ble det så ille at hun ikke klarte å se seg selv i speilet. Hun hadde mistet håpet da hun fant behandlingen som endret alt.

I snart to år har den suspenderte Nittedal-ordføreren unngått folk og ikke turt å gå i butikken. For to uker siden ble Hilde Thorkildsen (58) frikjent for grov korrupsjon. Nå skulle hun ta livet tilbake. Slik ble det ikke. Ordføreren lå i sengen og småslumret, da politiet sto på døren.

