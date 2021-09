Les dagens VG her!

I all hemmelighet har Gerhard Heiberg (82) vært hjernen bak et nytt OL i Kina. Nå åpner han likevel for ideen om å markere norsk motstand mot brudd på menneskerettighetene i landet. Men det å boikotte lekene i februar, advarer han kraftig mot:

– Høl i hue, sier Heiberg – som i 23 år hadde en sentral rolle i Den internasjonale olympiske komité (IOC). I dette intervjuet med VG snakker 82 år gamle Heiberg om dødsdommen han fikk av sin egen lege for 32 år siden, håpet om et nytt OL i Norge og Linda Hofstad Hellelands turbulente forhold til IOC.

Er du overvektig og rammet av kneartrose, vil gevinsten av å gå ned i vekt være stor. Faktisk kan du redusere knesmertene med hele femti prosent. Les ekspertenes tips for å minske knesmertene her.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad beklager skattegrepet som førte til at han sparte 175.000 kroner. Han vil ikke gå av hverken som statsråd eller partileder. Skatteekspert Dag Jørgen Hveem mener det er opplagt at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har unndratt seg skatt på feilaktig grunnlag.

Og husker du stabeisen Anton som nektet å gå tur og bare ville kjøre Mercedes? Eller ivrige Iris som løp etter alt som beveget seg? Slik gikk det med hundene fra første sesong av «Fra bølle til bestevenn».

