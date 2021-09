STUDENTER: Ada Brekke Aadland (21), Søren Mortensen (24) og Martin Sunde Eriksen (21) går utdanningen som internasjonalt har fått kallenavnet «statsministerskolen».

Ada Brekke Aadland (21), Søren Mortensen (24) og Martin Sunde Eriksen (21) er en del av det første kullet på utdanningen som internasjonalt har fått kallenavnet «statsministerskolen».

I oktober går Erna Solberg (H) av som statsminister etter åtte år, og Jonas Gahr Støre (Ap) tar over stafettpinnen. Statsministre og politikere har gjennom tidene hatt mange forskjellige bakgrunner, både i yrkeslivet og i utdanning.

I Storbritannia har den tverrfaglige utdanningen PPE, som står for «Philosophy, politics and economics», fått kallenavnet «statsministerskolen». Grunnen til det er at listen over tidligere studenter består av mange kjente statsledere og topper innen mediene og næringslivet.

Malala Yousafzai, Bill Clinton og tidligere statsminister i Storbritannia Theresa May er blant dem som har vært PPE-studenter ved universitetet i Oxford.

Bare 25 studenter tas opp

I 2020 kom den tverrfaglige bachelorgraden til Universitetet i Oslo, kalt FPØ som står for filosofi, politikk og økonomi. Det er bare 25 studenter som tas opp hvert år.

Ada Brekke Aadland (21), Søren Mortensen (24) og Martin Sunde Eriksen (21) er blant dem som begynte som første kull. Da de søkte, måtte man ha minst 65,4 poeng for å komme inn på ordinær kvote, mens søkere med førstegangsvitnemål måtte ha minst 59,3 poeng.

– Jeg søkte fordi det hørtes spennende ut, og litt for å utsette valg av studieretningen og heller ta en tverrfaglig grad. Også var det fristende at det var så få studenter, og oppegående folk som var interessert i det sammen som deg selv, sier Aadland.

Mortensen sier det som fanget hans interesse var at klima skulle være et viktig tema gjennom utdanningen.

– Vi snakker om klimakrisen fra alle tre perspektivene, noe som jeg synes virket veldig spennende. Også ville jeg ha et studie hvor jeg kunne spesialisere meg minst mulig, sier han og ler.

– Nei da, men det er fint med et studie som har mer bredde og hvor man ikke går så veldig dypt, legger han til.

– Det å kunne se problemstillingene i samfunnet fra alle disse perspektivene, kan være veldig nyttig, også hvis man ønsker å bli statsminister, forteller Eriksen.

Vil ikke bli statsminister

De tre studentene sier de selv ikke har ambisjoner om å bli statsministere en dag, og forteller at «statsministerskolen» ikke er et navn de selv bruker på utdanningen de tar.

– Selv utenfor disse perspektivene er det å se en sak fra mange sider en veldig nyttig lærdom og trening å ha med videre, uansett hvilken jobb vi ender opp med å ha, sier Aadland.

– Vi går jo ikke veldig i dybden av en ting, men det er overfladisk på en god måte. Man blir veldig god til å lytte, skyter Mortensen inn.

Aadland forteller at studentene er veldig ambisiøse, men opplever ikke at de er så konkrete på hvor de vil.

– De ønsker mest å utrette noe, sier hun.

– Folk er også veldig unge og mange har sikkert ikke funnet ut av hva de vil helt enda, legger Mortensen til.

Må ha «positive» personlighetstrekk

Torbjørn Lindstrøm Knutsen er professor på NTNU og har forsket på internasjonal politikk. Han sier at det som statsminister er viktig å ha såkalte «positive» personlighetstrekk.

– Man må være rolig og fattet og trygg på seg selv, og man må trives i og ha en følelse av å mestre jobben – såkalte «positive» personlighetstrekk. I tillegg bør man være lyttende og absorberende, ha interesser utenfor politikken og tilegne seg faktakunnskap raskt.

Knutsen sier at det er viktig å ha en grunnleggende forståelse for hvordan samfunnets styrende mekanismer fungerer – såkalt paratkunnskap.

– På den ene siden for å kunne være åpen for nye ideer. På den andre for å kunne skille mellom hva som er realistisk politikk og hva som er utopisk.

Han understreker at den som får en styrende stilling i politikken har lite tid til å lære seg ny faktakunnskap og tilegne seg nye analytiske redskaper i jobben.

– Hverdagen er for hektisk for det, og vedkommende må følgelig klare seg med den kunnskapen han eller hun har med seg og kommer til stillingen med. Derfor er det svært viktig at en statsminister har bred og solid paratkunnskap i utgangspunktet.

Studentene er enige i at det er viktig å ha en balanse av faglig tyngde og folkelighet for å være en god statsminister.

Faglig tyngde versus folkelighet

På Fredrikkeplassen på Universitetet i Oslo sitter FPØ-studentene og diskuterer. De er alle tre enige om at personen som skal være statsminister må ha en balanse av faglig tyngde og folkelighet.

– Jeg tror man skal ha en ekstrem faglig tyngde og vanvittig god på å sette deg inn i ting. Handle raskt og ha en enorm arbeidskapasitet. Også skal du samtidig være ganske folkelig, ha en tydelig appell ut til folket, og snakke med et språk man forstår, sier Aadland.

Eriksen er enig, men synes at det er viktigere å være velutdannet enn folkelig.

– På samme måte så vil jeg heller ha en supersmart og introvert lege som ikke snakker til meg, enn å ha en lege som er kjempeflink til å prate, men som ikke helt vet hvordan man skjærer i huden min.

– Jeg er helt enig, men jeg tror det er skummelt å undervurdere folkeligheten når det kommer til oppslutning, deltagelse og i demokratiet, sier Aadland.

De er alle enige i at man må være en som tåler å stå i stormen og som kan takle nederlag.

– Det er et stort offer, så det må være en personlig ambisjon du har, sier Mortensen.