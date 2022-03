DREPT: Martine Vik Magnussen ble bare 23 år gammel.

Mistenkt i Martine-saken løslatt fra kausjon

Den kvinnelige slektningen av drapsmistenkte Farouk Abdulhak er ikke lenger under kausjonsrestriksjoner fra britisk politi.

Av Vilde Elgaaen

VG får opplyst fra Metropolitan Police i London at kvinnen i 60-årene er «løslatt under etterforskning.» Det var Dagbladet som omtalte utviklingen først.

Det betyr at hun er løslatt og lever uten restriksjoner, men at hun fortsatt er under etterforskning.

Martines far, Odd Petter Magnussen, bekrefter opplysningen overfor VG. Han ble varslet om endringene i kvinnens kausjonsrestriksjoner forrige uke.

– Jeg meldte min bekymring for at hun også skulle forsvinne, men britisk politi har forsikret meg om at det ikke er noen grunn til å bekymre seg for, sier Magnussen.

Farouk Abdulhak er mistenkt for å ha voldtatt og drept den norske studenten Martine Vik Magnussen (23) i London den 14. mars 2008. Du kan lese mer om den saken her.

Samme dag forsvant den mistenkte drapsmannen Faruk Abdulhak med fly til Egypt og så til Jemen.

To dager senere ble Martine funnet død og delvis tildekket i kjelleren i bygget der Abdulhak bodde.

Uten en utleveringsavtale mellom Storbritannia og Jemen har saken stått mer eller mindre stille de siste 14 årene.

Så kom det en plutselig utvikling – en kvinnelig slektning av Abdulhak ble pågrepet i begynnelsen av mars i år, mistenkt for å ha bistått en kriminell.

– Med utgangspunkt i det britisk politi har kalt et betydningsfullt skritt fremover, og at de senere har gitt uttrykk for at beslagene de har gjort siden er av et slikt omfang at det vil ta lang tid å gjennomgå det, er jeg av den tro at dette vil bidra sterkt til å føre saken fremover, sier Magnussen.

– Jeg har en veldig god følelse, avslutter han.